Katia Ricciarelli canta per Francesca Cipriani al GF Vip ma il web la distrugge/ “Stonata! Che tortura”

Katia Ricciarelli canta per Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip 2022 dopo l’assenza al suo matrimonio

Alfonso Signorini ha due ospiti speciali nella nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022. Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono sposati qualche giorno fa ma tra i grandi assenti alle nozze c’era proprio il conduttore di Canale 5 che cerca in diretta di rimediare celebrandoli fuori dalla Casa di Cinecittà. Signorini irrompe in scena e si complimenta personalmente con i novelli sposi, il tutto davanti ai Vipponi di questa edizione.

Poi lancia una battuta pungente: “Sono mancato io alle nozze, ma è anche mancata Katia Ricciarelli che doveva cantare l’Ave Maria. Alcune note stonate ci sono state ma non hanno offuscato queste due meraviglie.” Quella che sembra una frecciatina per la Ricciarelli altro non è che un modo per introdurre un’altra sorpresa per i due sposi: proprio lei, la Ricciarelli!

Katia Ricciarelli si esibisce al GF Vip ma il web la distrugge!

Anche Katia Ricciarelli rimedia alla sua assenza cantando per loro in diretta l’Ave Maria ma il risultato scatena le reazioni ironiche e critiche del web. Per alcuni telespettatori la performance è infatti ‘disastrosa’, con ‘stecche’ e continue ‘stonature’.

Fioccano infatti commenti come i seguenti: “Signorini, se questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi per la cagata che hai fatto tu non presentandoti al matrimonio, ti potevi pure sforzare e risparmiarci sta tortura”; e ancora “Puro trash ragazzi, puro trash. Manco mezza nota ha preso la Katia. Grande!”, oppure “l’Ave Maria più stonata della storia”.

Puro trash ragazzi, puro trash.

Manco mezza nota ha preso la Katia.

Grande! #GrandeFratelloVip #GFvip — Saylor Mood (@LulPepper) December 12, 2022













