Alex Belli, bugie su Soleil Sorge/ “Mi ha chiesto lei se ci saremmo rivisti. I baci…”

Alex Belli è tornato a parlare del suo rapporto con Soleil Sorge. Mentre l’attore era in camera con Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e Lucrezia Selassiè, ha svelato dei retroscena curiosi. Alex ha spiegato che sarebbe stata Soleil a chiedergli di vedersi fuori la casa del Grande Fratello Vip: “Mi ha detto ma secondo te quando usciamo di qua noi ci rivedremo mai?”. Miriana Trevisan risponde: “Ma allora c’è un prima”. Alex Belli prosegue: “Ad un certo punto lei mi ha chiesto se fuori da qui ci rivedremo mai… ed io gli dico: ‘ma io spero di non rivederti mai più’. Ma detto in quel mondo ovattato lì, detto con quegli occhietti lucidi sembra che dice ‘perchè?’. Manila Nazzaro si è complimentata con Belli e gli ha detto: “Stavamo dicendo una cosa di te Alex… nonostante il momento doloroso rimani una persona estremamente generosa nei confronti di tutti. E rimani anche leggero nei nostri confronti. Perché è facile buttarla sugli altri e invece tu sei molto bravo. Noi questa cosa la stiamo vedendo ed apprezziamo tanto perché noi guardiamo e te lo diciamo con il sorriso. Sarebbe molto più facile fare come Nicola e buttarsi sotto le coperte, questo è essere uomini”.

Sul web la dichiarazione di Alex Belli è stata messa sotto la lente d’ingrandimento. Molti hanno attaccato l’attore di essere stato un bugiardo. In realtà, fu proprio Alex Belli a chiedere a Soleil di rivedersi fuori la casa. I due erano in sauna quando l’attore chiese a Soleil: “Tu pensi che noi quando usciamo ci possiamo rivedere?”. Sui social sta anche girando il video incriminato, insieme a quello in cui l’attore parla dei baci con Soleil e Sophie, spiegando che sarebbero state loro a chiedergli il bacio cinematografico.

Intanto, nella casa del Grande Fratello Vip Alex Belli sembra essersi riappacificato con Aldo Montano. Durante il pranzo, Alex si è avvicinato a Montano: “Dai vieni qui e fatti abbracciare. Ti chiedo scusa, mi dispiace tanto di essermi scontrato con te, non volevo assolutamente questa roba qua. Vieni qua fratello, mi dispiace tanto, scusami”. Montano ha accettato le scuse anche se non sembra convinto del dietrofront di Alex Belli. La scorsa puntata non lasciava affatto pensare ad una svolta. I due concorrenti della casa non sembravano avere alcuna intenzione di chiarirsi. Montano si era scusato con il Grande Fratello e con il pubblico per essersi scaldato sotto le provocazioni di Belli: “Chiedo scusa a te Alfonso, ma chiedo scusa soprattutto ai miei figli, a chi mi guarda da casa”. Nessuna parola però per Alex Belli tanto che i due si erano limitati solo ad una stretta di mano. Aldo Montano sta fingendo?

Ma non è vero che in sauna è stata Soleil a chiedere Alex se fuori si sarebbero potuti vedere.. E poi lui si inventa pure che fuori non la vorrebbe più vedere e in quel discorso non l’ha mai detto!!!

Perché dice ancora queste stronzate???? #gfvip pic.twitter.com/GenDOKVwBa — Catia (@catiuz92) November 6, 2021





