Miriana Trevisan contro Soleil Sorge e Katia Ricciarelli/ “Stron*e! Mi massacrano e…”

Miriana Trevisan ha avuto un crollo. Nella scorsa puntata, la showgirl si è sentita attaccata da Soleil Sorge e da Katia Ricciarelli che hanno espresso un giudizio sulla sua storia con Nicola Pisu. Miriana Trevisan ha festeggiato il suo compleanno ma prima di tagliare la torta è scoppiata in lacrime. Katia Ricciarelli aveva minacciato di non festeggiare il compleanno proprio per come lei starebbe prendendo in giro il figlio di Patrizia Mirigliani. Miriana Trevisan ha detto: “Guardate è una roba assurda. Questa qua ha detto che non viene al mio compleanno e che a mezzanotte se ne va a dormire perché io ho fatto soffrire Nicola. Erano due giorni che non sapevo perché non mi parlava, ma vi rendete conto? Quando sono stata l’unica che l’ho trattato da uomo, neanche sua madre l’ha trattato come un vero uomo, io sì. Gli ho detto prenditi le responsabilità, io non me la sento, provo attrazione ma non so se c’è altro. Ma dai ma vi rendete conto di quello che dicono?!”.

Miriana Trevisan sente particolarmente l’assenza di Jo Squillo e Ainett Stephens: “Mi stanno massacrando! ‘Perché hai 50 anni’, mi hanno detto. Chi? Katia e Soleil. Quando voi non c’eravate mi hanno trattata così. A me adesso mancano Jo e Ainett”. Sicuramente l’atteggiamento di Katia Ricciarelli non è stata esemplare considerando che si trattava di partecipare solo ad una festa di compleanno. La soprano ultimamente tende invece a puntare il dito permettendosi di giudicare.

Miriana Trevisan soffre per le paternali che deve costantemente ricevere nella casa. La showgirl ha infatti puntualizzato: “Sono state veramente crudeli! Mi dispiace che non faccio un compleanno da 5 anni ed ero così felice di passarlo con tutti loro. Sono veramente crudeli e str***e. Pensano solo a farci la paternale, educazione civica poi sono i primi a sbagliare! Mi dicono ‘tu devi comportarti così e fare questo’. Sono una donna per bene e non voglio sentire altro”. Sul web in molti hanno preso le difese di Miriana Trevisan. C’è chi scrive: “Vedere piangere Miriana per colpa di Katia e Soleil è veramente brutto. Poi fanno la paternale proprio loro. Una Katia che non fa altro che criticare a destra e a manca e parla proprio Soleil che è stata definita na gatta morta! Ma stateve zitte!”. Da che pulpito viene la predica.

C’è però chi non la pensa allo stesso modo e accusa la Trevisan di essersi approfittata di Nicola Pisu: “Miriana ormai ce l’ha con Soleil e Katia perché sono le uniche che le hanno detto la verità e non le hanno dato ragione, purtroppo per lei sentirsi dire che ha preso in giro un ragazzo ed è stata incoerente nascondendosi dietro la scusa del figlio è troppo grave”. Voi da che parte state?



