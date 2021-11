Alex Belli cambia idea su Soleil Sorge: “Non sono attratto”/ “La bacio come se…”

Alex Belli e Soleil Sorge, sin dai primi giorni di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, hanno instaurato un legame speciale che è cresciuto puntata dopo puntata. Il feeling li ha portati a trascorrere gran parte del tempo insieme lasciandosi andare a dolci gesti d’affetto. Nelle ultime settimane, tuttavia, complice un freeke kiss del Grande Fratello e l’atmosfera festosa di Halloween, tra i due è scattato anche un bacio che ha fatto infuriare la moglie dell’attore, Delia Duran che, durante il confronto con il marito, ha sottolineato di sentirsi ferita e delusa. Dopo ore di riflessione, durante una conversazione con Sophie Codegoni con cui ha ripercorso anche le varie fasi dell’incontro con Delia, Alex Belli ha fatto marcia indietro.

Belli, dopo aver riconosciuto la forte chimica che ha con Soleil, ha fatto un passo indietro dichiarando di non essere affatto attratto dall’influencer. “Io in quel bacio lì non ho sentito nulla. Ho sentito il game e basta, ma non ho sentito nessun sentimento. Lì è la prova del 9. I baci cinematografici sono serviti come prova del fatto che siamo amici. Noi ridiamo, scherziamo, siamo complici, ma finisce lì. Io ci gioco e ci sono finito anche sopra, ma per me è una sorellona e non mi attrae”, ha spiegato come riporta Biccy.

Alex Belli e Soleil Sorge, amicizia finita dopo il confronto con Delia Duran?

Alex Belli, dopo il confronto con la moglie Delia Duran, ha parlato spesso dell’accaduto con gli altri inquilini della casa a cui ha ribadito di essere profondamente innamorato della moglie e di non provare nulla nei confronti di Soleil Sorge. “Ragazzi ma se io avessi reazioni fisiche alla sua presenza me ne andrei via da quella camera. Sarei un masochista a rimanere accanto a lei. Le telecamere riprenderebbero le mie reazioni e invece non ci sono“, ha raccontato nelle scorse ore.

Alex Belli e Soleil continuano così a dormire nella stessa stanza, l’uno accanto all’altra. Tuttavia, i due trascorrono meno tempo insieme. La Sorge, infatti, è rimasta particolarmente scossa dal confronto con Soleil. Prenderà definitivamente le distanze?

