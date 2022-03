Alex Belli, chimica artistica con Soleil Sorge/ Pace fatta dopo il GF VIP?

Alex Belli e la chimica artistica con Soleil Sorge: nella casa del Grande Fratello Vip i due hanno vissuto una relazione tra alti e bassi. Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Alex e Soleil hanno confezionato una soap con tanto di complicitá da parte dei Delia Duran, la “moglie” dell’attore di Centovetrine. Tra baci e tira e molla, i due hanno per mesi inscenato una laison dividendo il pubblico del reality.

Da un lato chi impazziva per le dinamiche e dall’altro chi ad un certo punto non ne poteva piú. Una sceneggiata che prosegue anche se i due sono usciti dalla casa del GF VIP visto che, dopo una serie di confronti e scontri, i due sembrerebbero aver siglato una pace. Durante la semifinale, infatti, Belli si é avvicinato a Soleil dicendole: “la cosa più importante è la verità che abbiamo nel nostro cuore. Alla fine quello che conta è quello che siamo noi realmente”.

Alex Belli e Soleil Sorge: “l’amicizia artistica e telepatica la conservo nel cuore”

Le parole di Alex Belli hanno trovato in Soleil Sorge una replica inaspettata. “Quello che conta è tutto ciò che abbiamo vissuto, la nostra amicizia. Questo voglio portare con me fuori di qui” – ha detto la ex corteggiatrice di Uomini e Donne quasi come a volerci mettere una pietra sopra a tutto quello successo nella casa del GF VIP.

L’attore allora ha voluto farle un regalo davvero speciale: “ti voglio dare questa catenella. Questa è l’equazione di Dirac, la formula dell’amore. Mette in equazione matematica quello che siamo stati noi. Quando due individui trovano una connessione telepatica insieme, anche se poi successivamente divisi, rimarranno per sempre uniti e questa te la voglio dare”. Sul finale poi l’attore di soap ha aggiunto: “io sono sempre stato e sarò con Te, ho visto il tuo animo gentile, nonostante abbia dovuto prendere decisioni per tutelare la mia vita privata, l’amicizia artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella stron*a!”.

