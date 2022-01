Alex Belli: “Ci sono tanti modi di amare”/ Tra Delia Duran e Soleil Sorge, sceglie…

Alex Belli torna a parlare e lo fa su Twitter con un nuovo messaggio pubblicato poche ore prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021. Dopo essere stato un protagonista indiscusso del reality all’interno della casa, dopo essere stato squalificato, Alex Belli continua a creare dinamiche dall’esterno. Complice la presenza nella casa di Delia Duran e Soleil Sorge, Belli continua a stuzzicare la curiosità dei suoi followers. Su Twitter, così, l’attore ha parlato nuovamente d’amore chiedendo agli utenti di svelare la propria visione dell’amore. “Ci sono tanti modi di amare, ognuno di noi ha una propria Visione dell’amore. La vostra qual è?”, chiede Belli.

Qual è, invece, la visione dell’amore di Alex Belli? Durante i vari confronti con Delia Duran e durante l’ultimo intervento al Grande Fratello Vip nel corso del quale ha espresso il concetto di amore libero ribadendo di amare sia Delia che Soleil Sorge, Alex non cambia idea e resta fermo sulla propria posizione.

Mentre Delia Duran ha annunciato di essere una donna libera non negando l’interesse per Gianluca Costantino, uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, Alex Belli non si è ancora sbilanciato totalmente. La svolta, tuttavia, potrebbe arrivare questa sera nel corso della nuova puntata del reality show. Come ha annunciato Alfonso Signorini durante il collegamento in diretta con la casa nel corso del daytime di oggi, si tornerà a parlare del matrimonio tra Delia e Belli.

Quest’ultimo, inoltre, dovrebbe ricevere una lettera da parte di Soleil Sorge. Sarà la svolta definitiva al loro rapporto dopo cinque mesi? Soleil, da parte sua, continua a parlare di amicizia nei confronti dell’attore. Cosa accadrà, dunque, tra i due? Lo scopriremo questa sera.

Ci sono tanti modi di amare, ognuno di noi ha una propria Visione dell’amore. La vostra qual’é??#AlexBelli #GFvip pic.twitter.com/ZHwjRuSTnD — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 31, 2022





