Alex Belli, consigli di seduzione a Lulù “Sì sexy e fatti desiderare”/ Lei:”lo vedo che Manuel mi guarda…”

Alex Belli dà consigli di seduzione a Lulù Selassiè che continua a nutrire la speranza di poter riconquistare il cuore e la fiducia di Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo pare deciso a non riaprire un discorso sentimentale con la Principessa con cui, dopo il duro scontro della scorsa settimana, sta provando ad avere un rapporto civile. Convivere nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dove sono costretti a vedersi in ogni istante non è affatto facile, ma entrambi, stanno provando ad andare avanti e a godersi l’esperienza da soli. Tuttavia, i sentimenti che Lulù prova nei confronti di Manuel sono fortissimi ed Alex Belli, rendendosi conto della situazione, ha provato a dare qualche consiglio a Lulù.

Manuel Bortuzzo, nuovo sgarro a Lulù Selassiè/ "Voleva dormire con me, salvato da GF"

L’attore, nel giardino della casa del Grande Fratello Vip durante la festa organizzata per il compleanno di Aldo Montano, ricorda a Lulù come, in passato, le abbia sempre detto di non essere troppo presente con Manuel. Messo da parte il passato, Belli cerca di aiutare Lulù a riconquistare Manuel con consigli che la Selassiè ascolta e apprezza.

Alex Belli "Da Barbara d’Urso andavo a mala voglia!"/ Non me ne fregava un cazz* di raccontare quella roba lì

Alex Belli tifa per Lulù Selassiè? I consigli per conquistare Manuel Bortuzzo

Da uomo, Alex Belli prova a far capire a Lulù Selassiè quanto sia sbagliato essere troppo presente nella vita di un ragazzo per cui si prova un sentimento. Lontani da Manuel Bortuzzo, l’attore svela a Lulù le tre dritte fondamentali del gioco della seduzione. “La prima dritta è farti cercare, la seconda è ironia allo stato puro e la terza è saperti far desiderare come se fossi l’unica donna”, svela l’attore. Consigli che Lulù ascolta volentieri aggiungendo, però, di temere di non essere cercate e desiderata da Manuel come vorrebbe.

Manuel Bortuzzo "Lulù per me è speciale"/ "Mi ha aiutato a capire cose di me"

“In amore se tu hai paura vai in ansia da prestazione. Se tu invece aspetti e vedi lui che ti cerca, allora stai vincendo”, le spiega Belli. Da lontano, Manuel Bortuzzo osserva la scena e quando l’attore se ne accorge interrompe il discorso smorzando i toni con una risata e una battuta. Cliccate qui per vedere il video.



© RIPRODUZIONE RISERVATA