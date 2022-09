Alex Belli contro Dayane Mello/ “Come sputare sul piatto dove hai mangiato…”

Alex Belli contro Dayane Mello: stoccata sulla scelta di rinunciare ai reality

Nelle scorse ore Dayane Mello ha affidato ad alcune Instagram stories un accorato sfogo, simbolo del complicato periodo cha ha attraversato. Un periodo segnato da pressioni e sofferenze psicologiche, che pian piano è riuscita a superare. E, proprio per non ricaderci, ha preso una decisione drastica per il suo proseguo professionale: rinuncerà a partecipare ad altri reality show. “La vita reale non si basa su un esperimento sociale, ecco perché ho preso questa decisione” ha spiegato motivando questa scelta.

Se da un lato la modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno da parte dei fan, dall’altro lato un noto personaggio pubblico ha criticato le sue parole: si tratta di Alex Belli. L’attore ha infatti commentato, in risposta al tweet di un utente che affrontava l’argomento, con una frase secca: “Come sputare sul piatto dove hai mangiato fino a Ieri!!! Ma per carità..!!!!“. L’ex gieffino ritiene infatti che la Mello abbia di fatto rinnegato la sua esperienza nei reality, che le hanno dato notorietà e l’hanno fatta conoscere al grande pubblico.

Dayane Mello, la decisione supportata dai fan

Twitter diventa spesso terreno fertile per polemiche e polveroni mediatici, e il commento di Alex Belli non ha lasciato indifferente uno degli utenti. “Era un post innocuo frutto di mesi e mesi di sofferenza che abbiamo visto tutti. Non è sputare in nessun piatto. Va bene il perculo ironico o sarcastico di fan vari, ma il tuo commento decisamente fuori luogo e di cattivo gusto. Come sempre complimenti per il tatto” ha commentato una sostenitrice di Dayane Mello in risposta allo schietto giudizio espresso dall’attore.

Insomma, la decisione della modella di allontanarsi per sempre dal mondo dei reality ha inevitabilmente fatto parlare di sé. Da un lato c’è chi la attacca come Alex Belli, dall’altro chi la sostiene come i suoi numerosissimi followers. Lo scorso anno la Mello è stata una delle grandi sostenitrici di Soleil Sorge, una delle sue più grandi amiche, al Grande Fratello Vip 6. Da adesso in avanti, però, il capitolo con il mondo dei reality sembra definitivamente archiviato.

😂😂😂 come sputare sul piatto dove hai mangiato fino a Ieri!!! Ma per carità..!!!! — ALEX BELLI (@AXBproduction) September 14, 2022













