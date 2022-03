Alex Belli: “Delia la donna che mi completa”/ “Gf Vip? Non volevo che partecipasse”

Dopo essere uscito e rientrato come ospite, Alex Belli è di nuovo fuori dalla casa del Grande Fratello. L’ex concorrente, uno dei più discussi della corrente edizione a causa del suo rapporto con Soleil e del matrimonio con Delia Duran messo in discussione, a GF Vip Party, ha raccontato: “In quanto ad errori io devo dire che non ne ho fatti (ride, ndr). Abbiamo fatto un programma nel quale bisogna mettere in campo emozioni e sentimenti. Poter rimettere in gioco il proprio cuore, la propria anima, la propria faccia, se è un errore, sono contento di averlo fatto. Questo sono io”. Giulia Salemi, conduttrice del format, ha commentato: “Ti conosco da tanto ma questa parte di te che ho visto al GF Vip non la conoscevo”.

Secondo Alex Belli, in questo tipo di programma la cosa importante è intrattenere il pubblico. L’attore ha proseguito: “La caratura per poter partecipare a questo tipo di intrattenimento è quello di non leggere assolutamente niente. Questo è intrattenimento, voi pensate quello che volete. La cosa importante è: vi divertite a seguirci? Io ho raggiunto il mio obiettivo. Io sono intrattenimento, questo io faccio, questa è la mia arte. La caratura che io ho, anche negli scontri, è quella di scendere giù dal ring televisivo”.

A far discutere più di tutto all’interno della casa è stato il rapporto tra Alex Belli e Soleil. L’attore, nonostante fosse sposato con Delia Duran, non si è nascosto e ha conosciuto a viso aperto la giovane italo-americana, con la quale è nato una sorta di amore. Dopo l’uscita dalla casa, però, ha riabbracciato la moglie, poi entrata nella casa del GF Vip e ora in finale.

Da parte di Alex Belli sono arrivate parole molto dolci rivolte alla moglie: “Delia è veramente la donna che mi completa, in tutte le sfaccettature, in tutte le sue complessità, anche nel suo essere non strutturata. Lei non ha preconcetti, non è preparata per il televisivo. È la mia parte, colei che mi completa con la sua semplicità. La sua bellezza è questa. Io non ero d’accordo che lei partecipasse. Le ho detto “Tu prendi un Frecciarossa a 400 km/h, sei pronta?”. Lei mi ha risposto “No, però ci provo”. Questa è la sua vittoria, la sua semplicità, il suo essere senza maschere e senza niente, anche nel suo essere totalmente in over a volte. Questa è la donna di cui mi sono innamorato”. A conclusione della sua intervista, Alex ha dichiarato: “Io nel mio essere eccentrico, sono molto più vero di altre persone perché non ho paura di farmi vedere, anche nelle mie esagerazioni”.

