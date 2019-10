Alex Belli e Delia Duran “aggrediti dall’ex di lei”/ Modella in ospedale: come stanno

Alex Belli e Delia Duran sono stati aggrediti dall’ex fidanzato della modella. Quest’ultima è finita al Pronto Soccorso, l’attore invece ha raccontato cosa è successo. Lo ha fatto sui social, parlando di una «colluttazione pesante». Tutto è nato da una domanda di un fan che ha visto la coppia, reduce da Temptation Island Vip, in ospedale in questi giorni. «Ciao Alex, ti ho visto l’altra sera al Pronto Soccorso. Come sta Delia?», le ha scritto utente approfittando del “Fammi una domanda” aperto da Alex Belli col suo account Instagram. E l’ex concorrente del reality di Canale 5 non ha dribblato la domanda, anzi ha fornito la sua versione dei fatti. «C’è stata una colluttazione pesante dove Delia ed io abbiamo subito un’aggressione dal suo ex che non è degno di portare nemmeno il nome di uomo». Alex Belli ha dunque raccontato l’aggressione che avrebbero subito da parte dell’ex di lei. Ma è mistero su dove sia avvenuta e quando.

ALEX BELLI E DELIA DURAN “AGGREDITI DALL’EX DI LEI”

Alex Belli comunque ha rassicurato i fan riguardo le loro condizioni di salute dopo l’aggressione subita dall’ex di Delia Duran. «Fortunatamente sta bene», ha dichiarato l’attore in merito alle condizioni della fidanzata. Poi ha precisato che ha riportato «solo una slogatura al polso e qualche ematoma». Ora comunque la modella sta meglio, come dimostrano le Instagram Stories pubblicate. I due ad esempio hanno trascorso le ultime ore uscendo con amici e facendo delle passeggiate a cavallo. Si attendono dunque degli aggiornamenti riguardo quanto accaduto. A quanto pare la coppia sembra aver voltato pagina. Infatti tra le domande dei fan ne spunta una che riguarda i loro progetti futuri e in particolare l’eventualità di costruire una famiglia insieme. «Nei tuoi progetti futuri c’è il desiderio di diventare padre?», gli chiedono. E l’attore ha replicato: «Spero che Dio prima o poi ci faccia questo dono immenso».





