Alex Belli e Katia Ricciarelli su Samy Youssef “Integrazione? Noi dobbiamo accettare voi”/ Bufera sul web

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 non c’è più il clima di festa e di armonia che si respirava fino a pochi giorni fa. Un litigio tra Alex Belli e Samy Youssef, infatti, ha creato tensioni tra i concorrenti. Tutto è accaduto quando Aldo Montano è rientrato in casa soggiornando nella love boat. Nel tentativo di poter ascoltare le parole del coinquilino, Alex Belli ha invitato tutti a fare silenzio. L’atteggiamento dell’attore, però, ha infastidito Samy che ha reagito dando vita ad un litigio con Belli. Nonostante il successivo chiarimento, il clima, nella casa, è ancora teso. Di quanto accaduto hanno poi parlato Alex Belli e Katia Ricciarelli e le parole utilizzate dai due gieffini hanno scatenato la reazione del web.

Katia Ricciarelli e Alex Belli in Love Boat/ Delia Duran la avverte "Solo una notte!"

Molti utenti di Twitter non hanno gradito la discussione che Katia Ricciarelli e Alex Belli hanno fatto su Samy Youssef . “Lui ha questo modo qua di affrontarti che forse è tipico anche della loro cultura. Ho capito che è tosto, ma devi integrarti in questa società qui. Questo è l’esempio di integrazione, ok? Noi dobbiamo accettare voi e…“, ha detto Alex Belli scatenando una prima reazione degli utenti. Anche le parole della Ricciarelli, però, non sono piaciute.

Alex Belli e le sorprese alla moglie Delia Duran/ "Foto del matrimonio: grazie amore"

Alex Belli e Katia Ricciarelli: il pubblico furioso per le parole su Samy Youssef

Katia Ricciarelli, dopo aver ascoltato le parole di Alex Belli e la sua versione dei fatti sulla lite con Samy Youssef, ha aggiunto: “L’ho detto tante volte, io. In televisione noi… Però ci sono delle regole che vanno rispettate. Noi veniamo là da voi e facciamo quello che è possibile e anche impossibile per stare…“.

Continuando la conversazione, la Ricciarelli ha definito Samy “un ragazzo che non ha controllo”. Alex Belli, da parte sua, ha aggiunto: “un ragazzo che non ha controllo“. Alex Belli, allora, ha aggiunto: “No, ma ce l’hanno un po’… Del fatto che devono sempre… Lui soffre. Chi? Che cosa? Capisci? Il problema là non era questo, capisci? Il problema è che in ogni cosa si sente sempre… Capisci? Allora chiaramente… Noi di questi problemi non ce li abbiamo perché siamo quello che siamo“. Il web chiede provvedimenti per tutto ciò che sta accadendo: cosa accadrà, dunque, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021?

Alex Belli "Figli? Ci provo da anni"/ "Ho paura di perdere anche Delia per questo"





© RIPRODUZIONE RISERVATA