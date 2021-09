Samy Youssef, perché ha paura dell’acqua?/ Il trauma dovuto alla traversata in gommone dall’Egitto

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip che si portano dietro una storia complicata, c’è anche Samy Youssef, giovane modello il quale è giunto in Italia a bordo di un barcone. Proprio l’esperienza trascorsa e condivisa da migliaia di migranti lo hanno portato inevitabilmente a nutrire una paura nei confronti dell’acqua. Il giovane, infatti, aveva raccontato proprio nella spiatissima Casa i momenti drammatici vissuti prima di arrivare in Italia, quando credeva di non riuscire a sopravvivere alla traversata.

GRETA GIULIA MASTROIANNI, FIDANZATA GIANMARIA ANTINOLFI/ Lite con Soleil "Scusati"

Nei giorni scorsi Samy ha legato molto con l’attore Alex Belli, con il quale si è aperto sul suo passato svelando alcuni dettagli inediti relativi alla traversata: “I primi giorni pregavamo, ma al secondo giorno avevamo già perso la speranza”, aveva detto. “Una volta arrivati, ci hanno messi su un gommone che ha iniziato ad imbarcare acqua. Io non sapevo nuotare, chiedevo aiuto ma nessuno ti guardava in faccia”, aveva aggiunto, giustificando in maniera inconscia con il suo stesso racconto l’enorme paura nei confronti dell’acqua.

SONIA BRUGANELLI VS ADRIANA VOLPE, LITE IN DIRETTA AL GF VIP/ "Non siamo amiche!"

Samy Youssef e la paura dell’acqua: c’entra il suo passato

Proprio durante la traversata drammatica, Samy Youssef ha dovuto fare i conti con un’onda altissima che lo ha travolto facendolo finire in acqua, giù dal barcone, a circa un paio di chilometri dalla costa. “Io ho bevuto un sacco di acqua salata, ma ho avuto fortuna. La corrente mi mandava avanti e le onde mi sballottavano facendomi bere tanta acqua”, aveva proseguito nel suo racconto ad Alex Belli.

Nelle ultime ore l’amico, custode dell’importante e drammatica confidenza dei giorni scorsi, si è reso protagonista di un bellissimo momento molto apprezzato sui social. Il suo tentativo è stato quello di far superare a Samy la fobia dell’acqua causata dal suo difficile passato e da quello che è stato costretto a vivere. I due inquilini si sono così ritrovati in piscina, sott’acqua, mano nella mano. “La cosa più bella che ho visto oggi è Alex Belli che aiuta Samy a superare la paura di andare sott’acqua”, scrive un utente Twitter. La pagina del modello egiziano aveva condiviso il video di Samy con Alex in piscina scrivendo: “Samy cerca di superare le sue paure. Per Samy l’acqua è sempre stato un argomento complicato. Ad aiutarlo a superare questo scoglio interviene Alex Belli”.

Antonello Pisu, padre Nicola Pisu/ Patrizia Mirigliani: "è stato poco presente quando..."

Samy cerca di superare le sue paure Per Samy l’acqua è sempre stato un argomento complicato. Ad aiutarlo a superare questo scoglio interviene #AlexBelli #GrandeFratelloVip #GFVIP #SamyYoussef #TeamSamy Staff pic.twitter.com/JrFD4XyHxe — Samy Youssef (@SamyYoussefreal) September 25, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA