Alex Belli e la fede/ Lettera del padre: “cerca di seguire la luce nel tuo cuore”

Alex Belli al Grande Fratello Vip 2021 riceve una bellissima lettera da parte del padre. “Sono l’ultima persona da cui ti saresti mai aspettato una lettera, ma dopo tanto tempo speso a pensarti l’ho fatto” – esordisce così il padre di Alex Belli che si complimenta per il percorso del figlio. Il padre diacono prosegue dicendo: “sono contento dei rapporti d’amicizia, che ti sei aperto rendendoti disponibile in tutto, aiutando il prossimo proprio come io e la mamma abbiamo sempre cercato di insegnarti”.

Qualcosa però è cambiato nell’atteggiamento di Alex e anche il padre se ne è reso conto: “ti vedo un pochino diverso, più che lontano dagli affetti tu ti sei allontanato dalla preghiera e dalla fede, quella che ha sempre unita la nostra famiglia. Sono sempre stato orgoglioso di te e di quello che hai costruito solo grazie ai sacrifici che hai fatto e alla grande volontà di seguire i tuoi sogni”.

Alex Belli e il rapporto con la fede: “l’ho persa a Milano per un pò”

Il padre di Alex Belli esorta il figlio a seguire la strada della fede: “cerca solo di seguire la luce nel tuo cuore che vedo un pò spenta, ricomincia a vivere la tua avventura con spensieratezza e gratitudine come facevi all’inizio e rivolgi un pensiero anche a noi che ti seguiamo da casa. Non fumare tanto, il tuo papà Orso”.

Una bellissima lettera che emoziona, seppur senza lacrime, l’attore di Centovetrine che parla poi del rapporto col papà: “sai il rapporto con papà è sempre stato conflittuale e a tratti di amicizia e complicità incredibile. Mi ricordo quando è venuto a trovarmi allo studio e alla casa a Milano, ha capito tutti gli sforzi e ha capito cosa volevo fare e quello che ero”. Sul finale poi l’attore accetta il consiglio del padre a cui replica: “sono qui vivo. Mi hai insegnato dei principi della preghiera, della fede e dell’amore e soprattutto dell’unità della famiglia e spero che posso renderti fiero di me. La fede? Quando sono arrivato a Milano, nel mondo della moda e della notte c’è stato un periodo in cui ho perso un pò questa luce”.

