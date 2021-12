Alex Belli e la poligamia: “Si possono amare due donne”/ “Soleil e Delia? Se fossero insieme…”

Alex Belli svela la propria concezione dell’amore. L’attore, durante una conversazione con Biagio D’Anelli, racconta come concepisce l’amore. L’attore non nasconde di provare sentimenti sia per Delia Duran che lo sta guardando da casa che per Soleil Sorge con cui il rapporto sta diventando sempre più importante. “Tutto quel seme messo è cresciuto, germogliato. Dove porta? All’amore! Questo viaggio è spiazzante. Non sono ad un bivio! Abbiamo sempre paura di questo sentimento, questo dubbio che se ami una non puoi amare un’altra!”, ha raccontato l’attore che, avendo sempre accanto Soleil, aggiunge – “Noi non ci dobbiamo vergognare perché ci stimiamo, ci amiamo, ci vogliamo bene. Abbiamo voglia di abbracciarci”.

Una concezione particolare dell’amore quella di Alex Belli che ha parlato anche del suo rapporto con Delia Duran e con Soleil Sorge anche con Jessica Selassiè che, dopo aver ascoltato le parole dell’attore, ha provato a dargli qualche consiglio per gestire tutta la situazione.

Alex Belli innamorato di Delia Duran e Soleil Sorge? Da una parte c’è la moglie con cui vive una storia d’amore da tre anni e dall’altra c’è Soleil con cui, in circa tre mesi, ha costruito un rapporto di stima e complicità. “C’è amore, c’è fisicità e ci sono state anche baci ma sono puri, non hanno malizia. Se Delia fosse qua dentro lei, la vedrebbe diversamente. Lei deve capire che così sto bene, non la porta in altra direzione, ma il mio cuore deve sfogare”, ha spiegato Alex.

Jessica ha così chiesto ad Alex cosa sarebbe successo se avesse conosciuto Soleil in un contesto diverso. “Sarebbe stato tutto più lento. Non sarebbe successo niente di questo perché io ho una vita serrata. Ho qualche anno in più, infatti sono io che vado da lei a dirle qualcosa. Se io non andassi da lei, le cose si trascinerebbero molto di più. La ascolto, rifletto su quello che pensa poi ridiamo e passa tutto”, ha ammesso Belli. Infine, ha aggiunto: “Se lei fosse qui dentro, diventerebbe amica di Soleil”.

