Alex Belli e Soleil nuovo bacio al GF Vip al Turandot/ Sophie: “Limone da paura”

Il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli ha sempre fatto molto discutere tutti sia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 che fuori provocando anche le dure reazioni di Delia Duran, ormai note a tutti, che si è presentata all’interno del reality più volte per chiarire la situazione con Soleil Sorge e con Alex Belli.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 Delia è entrata all’interno della casa per avere un confronto diretto con suo marito da cui è scaturita la pace tra i tre anche se Alfonso Signorini ha voluto chiedere ad Alex come si sarebbe comportato durante la messa in scena della Turandot dove avrebbe dovuto baciare Soleil.

Il bacio tra Soleil Sorge e Alex Belli “Un limone di quelli da paura eh, ma limone proprio”

Durante la messa in scena dello spettacolo alla fine Alex Belli e Soleil Sorge si sono baciati con un bacio che in molti hanno definito “altruistico” facendo riferimento a quanto affermato dall’attore stesso in merito al sensuale massaggio concesso all’influencer.

Dopo aver visto il bacio andato in scena tra i due Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni e Carmen Russo hanno commentato l’accaduto e Sophie ha esclamato alle sue compagne: “Un limone di quelli da paura eh, ma limone proprio”. Il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge è stato molto simile a quello avvenuto durante la festa di Halloween che aveva scatenato l’ira di Delia Duran, chissà se dopo aver fatto pace con suo marito e Soleil la donna scelga di non commentare l’accaduto cercando di comprendere “l’affinità artistica” tra i due.

