Alex Belli e Soleil Sorge, ballo in coppia Gf Vip/ Delia Duran gelosa della “Chimica”

Soleil Sorge e Alex Belli si ritrovano al Grande Fratello Vip per la finale del reality di cui sono stati indubbiamente protagonisti. I due si sono ritrovati proprio fuori la Casa. Prima hanno conosciuto i montatori del programma, coloro che si sono occupati, ad esempio, delle loro clip. Poi si sono avvicinati alla porta rossa e hanno cominciato a bussare sperando di richiamare l’attenzione dei concorrenti rimasti. Ma quella esterna è solo una delle due porte che fanno accedere alla Casa, quindi è inverosimile che gli ex coinquilini li abbiano ascoltati.

“C’è qualcuno? Non mi apre nessuno”, ha scherzato Soleil Sorge. Alex Belli le ha chiesto subito se volesse rientrare nella Casa del Gf Vip e lei non si è mostrata affatto dispiaciuta di fronte all’eventualità. “Perché no?”, ha infatti risposto all’attore. Ma non è finita qui, perché i due amici dalla ‘chimica artistica’ potrebbero essere protagonisti di altri momenti in questo ultimo atto.

Il Grande Fratello Vip ha previsto un momento speciale per Soleil Sorge e Alex Belli. No, non ci riferiamo al confronto tra l’influencer e Delia Duran, anche perché siamo già abituati. Ma ad un balletto sulle note di ‘Chimica’, la canzone che Ditonellapiaga e Donatella Rettore hanno portato al Festival di Sanremo 2022. L’attore, infatti, ha mostrato qualche indizio nelle Instagram Stories. In una in particolare si vedono le prove di un balletto, ma soprattutto si intravede Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, che potrebbe aver dato una mano in fase di preparazione.

Un’idea simpatica, che è nata proprio dopo Sanremo, ma che potrebbe non far poi ridere Delia Duran, che per quella ‘chimica artistica’ ha tanto sofferto. Dunque, non è da escludere che questo ennesimo momento speciale tra Soleil Sorge e Alex Belli scalfisca quelle sicurezza che la modella sudamericana pensava di aver recuperato nelle ultime settimane.



