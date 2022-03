Alex Belli sposa Delia Duran? Dichiarazione d’amore dal Gf vip 2022/ Bigliettino ‘clandestino’ svela che…

Grande fratello vip 6, Alex Belli pronto a riconquistare Delia Duran in finale

Alla vigilia della finale targata Grande fratello vip 6, prevista per la prima serata di Canale 5 -datata 14 marzo 2022- Alex Belli rompe il silenzio sul legame che lo vincola a Delia Duran, prima finalista candidata alla vittoria del reality, che nella Casa si dichiara una nuova sé, lasciando intendere di non sentirsi più dipendente rispetto all’amore dell’attore. La venezuelana – come lei stessa riferisce in uno dei nuovi sfoghi registrati nella Casa- potrebbe non soffrire in seguito ad un’eventuale rottura definitiva tra lei e Belli. Tuttavia, Alex palesa di voler rinnovare la promessa di nozze che lo vincola alla promessa sposa, mentre ora organizza una sorpresa d’amore per la modella venezuelana -da registrarsi in occasione della finale del Grande fratello vip 6.

Tra le Instagram stories che precedono il “gran final” del gioco dei vipponi, infatti, Alex si lascia immortalare in dolce compagnia con l’assistente Stella Starlight, in un video, mentre è in viaggio diretto a Cinecittà, intento a raggiungere lo studio del Gf vip per Delia e a supportarla nella sua corsa per il montepremi del reality: “Compagnia Venezuela, andiamo, pronti a raggiungere Delia, andiamo a Roma… c’è Cinecittà che ci aspetta. Andiamo a riprenderci Delia!”. Ma non è tutto. Perché, inoltre, condivide con i follower tra le stories anche una dedica ricevuta per iscritto su carta, da Delia Duran.

Alex Belli promette amore eterno a Delia Duran: il post-Gf vip 6

Come trapela dalla nuova storia rivelatrice di Alex Belli -che immortala la dedica intimista di Delia Duran a lui indirizzata- la venezuelana scrive parole d’amore sentite, in un messaggio ermetico: “Amore Alex, ti amo, sei la mia vita. Firmato Delia Duran”. Una sorpresa che Alex ora condivide su Instagram e con i suoi fedeli supporters online, con tanto di caption sibillina da inguaribile showman quale è: “C’è posta per me“.

La dedica sembra motivare l’attore a fare il “primo passo” verso Delia, nel tentativo di riconquistarsi la fiducia di lei- andata in frantumi nell’ultimo periodo per la complicità artistica che lui ha condiviso con Soleil Sorge -tra le effusioni più disparate- nella Casa, tanto che Alex appare a detta dei più intenzionato a giurare amore eterno alla “promessa sposa”. E mentre c’è chi – nel fandom Delia&Alex- scommetterebbe che l’attore sia pronto al grande passo sull’altare, una domanda sorge spontanea: che Alex ( ora virale con la sua dedica sulle note di Povero Gabbiano) voglia sorprendere Delia con una proposta di nozze, in occasione della finale del Grande fratello vip 6? Staremo a vedere cosa accadrà!

