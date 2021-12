Alex Belli e Soleil Sorge, coccole notturne sotto le coperte/ E Davide Silvestri? Spettatore “russante”

Alex Belli e Soleil Sorge si lasciano andare a dolci coccole sotto le coperte. Dopo aver realizzato le palline per l’albero di Natale, nonostante vari dubbi espressi a Gianmaria Antinolfi, Alex non ha rinunciato alla sua buonanotte con Soleil Sorge. Dopo essersi ritirati nella stanza del sole dove dormono con Davide Silvestri, i due si sono ritrovati sotto le coperte dove si sarebbero lasciari andare a dolci coccole come si vocifera sul web di fronte alle immagini riprese dalle telecamere del Grande Fratello Vip 2021.

Nonostante i dubbi di entrambi, Alex e Soleil non riescono a stare lontani. Mentre la Sorge aveva raccontato a Biagio D’Anelli di pensare alla persona che ha lasciato fuori e che le ha inviato tre aerei, Alex continua a pensare anche a Delia Duran che, dopo aver visto il bacio che i due si sono scambiati durante la rappresentazione della Turandot, non è più tornata in casa per un confronto rinunciando anche ad un contatto telefonico.

Alex Belli e Soleil Sorge: il rapporto più discusso al Grande Fratello Vip 2021

La storia tra Alex Belli e Soleil Sorge è quella più discussa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. L’atteggiamento dell’attore continua a creare discussioni e, molti uomini, tra cui Davide Silvestri e Aldo Montano, hanno più volte sottolineato come tale atteggiamento non sia concepibile nella loro visione dell’amore.

Alex, dopo aver pensato di lasciare il reality per lasciare libera Soleil e per salvare il proprio matrimonio, per il momento, pare aver cambiato idea. La decisione finale di Belli arriverà quando Alfonso Signorini annuncerà ufficialmente il prolungamento del reality chiamando gli attuali concorrenti a decidere se accettare o meno. Nel frattempo, Alex e Soleil si godono il tempo insieme. Cliccate qui per vedere il video.

