Soleil Sorge ‘lascia’ Alex Belli/ “La persona che voglio è fuori, con lui è speciale”

Soleil Sorge sembra voler prendere le distanze da Alex Belli, per lo meno, a livello sentimentale. L’attore ha spiegato recentemente di amare sia la moglie, Delia Duran, che appunto la coinquilina del Gf Vip 2021, ma l’influencer non sembra ricambiare il sentimento. Parlando nelle scorse ore con Biagio D’Anelli, ha infatti spiegato, chiarendo: “Non c’è quel tipo di interesse da parte mia minimamente, la persona che voglio è fuori di qui”, riferendosi al misterioso fidanzato più volte nominato dalla concorrente del Grande Fratello.

L’ex naufraga ha svelato che il suo attuale fidanzato, seppur conosciuto pochi giorni prima l’inizio del reality, ha instaurato con lei una relazione speciale, che ovviamente la stessa intende proseguire. E sulla possibilità che il compagno sia infastidito dalla vicinanza ad Alex Belli, Soleil Sorge replica: “Se è la persona che fa per me ci sarà di sicuro perché saprà anche riconoscere il mio intento e le mie intenzioni”. Sulla sua relazione con Alex Belli, l’ex Uomini e Donne chiarisce: “A me interessa il rispetto dell’amicizia e del rapporto umano”, svelando quindi di sperare che nessuno la prenda in giro.

SOLEIL SORGE A BIAGIO D’ANELLI: “IL MIO COMPAGNO VA OLTRE QUELLO CHE MI DA ALEX BELLI”

Biagio D’Anelli è comunque convinto che Alex Belli dovrebbe scegliere definitivamente: o Delia Duran o Soleil, ma la coinquilina la pensa diversamente: “Abbiamo un rapporto umano che va oltre, non è in considerazione il dover rinunciare alla nostra amicizia per il matrimonio o al matrimonio per la nostra amicizia”.

Sembra quindi aver messo un punto deciso e preciso alla relazione speciale con Alex la bella concorrente del Gf Vip 2021, ribadendo come si tratti di semplice amicizia e non di altro: “Quello che io ho con Alex con lui è uguale ma va oltre (riferendosi ancora al compagno ndr), oltre alla complicità c’è una sensazione che mi dà che ha buttato giù ogni paura e ogni blocco. Con Alex non ho questa cosa”. E ancora: “Io credo di aver trovato in questa persona tutto quello di cui ho bisogno da parte di un uomo”.

