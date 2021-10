Alex Belli e Soleil Sorge dopo bacio al GF Vip: “C’è complicità”/ “É stato spontaneo”

Alex Belli e Soleil Sorge sonno molto complici e trascorrono tanto tempo insieme. L’attore e l’influencer, insieme a Davide Silvestri, formano un gruppo molto unito. Tuttavia, durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, Alfonso Signorini ha sottolineato la complicità e il feeling che c’è tra Alex e Soleil i quali durante il freeze del bacio, si sono scambiati un bacio a stampo le cui immagini hanno rapidamente fatto il giro del web e che ha incuriosito anche lo stesso Signorini.

“Tra tutti c’è stato un bacio in particolare che mi ha destato qualche sospetto. Perché mi è sembrato un po’ troppo reale, direi davvero realistico. Oserei dire un po’ troppo spontaneo. Guardate che energia e impeto c’hanno messo. Alex mi sembra che tu ci abbia preso un po’ troppo gusto o mi sbaglio? Tra di voi vedo una certa complicità, vi guardate, vi inseguite, c’è una bella complicità. Sappiate che vi controlleremo meglio”, ha detto Signorini mandano in onda il video del bacio.

Nel vedere le immagini del bacio, Alex Belli e Soleil Sorge hanno confermato di essere molto complici e di stare bene insieme come due amici. “In pratica è partito spontaneo. Lei stava pulendo il bagno, io stavo dando l’aspirapolvere. Sì, è vero che c’è una grande complicità“, ha spiegato l’attore ribadendo di avere molta stima per l’influencer.

Soleil, inoltre, ha spiegato la dinamica del bacio: “Poi in realtà ci siamo guardati negli occhi, ci siamo bloccati un po’ e poi siamo andati, e vabbè. Non mi nascondo, tra me e lui c’è una bellissima amicizia. Abbiamo veramente instaurato un rapporto meraviglioso, e nulla”, ha detto la Sorge e alla domanda di Signorini che le ha chiesto se gli piaccia ha aggiunto – “Ma certo, nel senso che lo adoro“.

