Alex Belli e Soleil Sorge sono stati insieme?/ “Una delusione, voleva mercificare tutto”

Alex Belli e Soleil Sorge sono stati gli indiscussi protagonisti di un’edizione del Grande Fratello Vip con il loro amore libero. Per mesi sono stati sulla bocca di tutti per il loro discutibilissimo rapporto all’interno della casa di Cinecittà dove hanno amoreggiato e creato uno dei flirt più commentati e criticati del piccolo schermo. Alla fine però dello loro avventura televisiva l’attore di “Centrovetrine” ha scelto di proseguire il suo matrimonio con la moglie Delia Duran. A distanza di tempo la Sorge ha parlato proprio dell’ex concorrente del GF VIP rivelando: “di sicuro sarei stata dalla parte di Delia. Le avrei suggerito di dare meno peso ai rapporti umani nella Casa perché, poi, quando torni alla realtà, si mette tutto sulla bilancia. Qualche volta si è preso troppo seriamente un rapporto leggero. Nel caso del “triangolo”, ho vissuto una delusione quando ho visto che Alex voleva mercificare tutto, ho capito che la nostra non era amicizia ma uno show”.

Non solo, Solei ospite di Verissimo ha anche precisato: “non sono innamorata di Alex. Non c’è stato niente di più vero all’interno della Casa di quello che abbiamo vissuto. Con Alex c’è stata solo una grande complicità. Quando ho visto che si stava andando oltre all’amicizia, ho cercato di soffocare questo sentimento”.

Nessun grand amore, nessun flirt o storia. Tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip c’è stata una fortissima complicità. A mettere i puntini sulle “i” è stata proprio la influencer nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5 confessando: “non ho mai pensato a lui come un possibile uomo al mio fianco, anche perché era impegnato in una altra storia d’amore. Come donna non avrei mai fatto soffrire altre persone”. Non solo, la Sorge ha aggiunto: “in realtà dentro di me lo sapevo già. Nonostante io cercassi di fargli capire che non provavo le sue stesse emozioni, era difficile frenare la vicinanza e la voglia di farsi abbracciare e coccolare. Ma non siamo andati oltre: non c’è stato nulla di più che un bacio”.

Infine alla domanda se si è sentita usata dal comportamento di Alex Belli ha detto: “mi auguro che le sue intenzioni non siano mai state queste. Con i suoi comportamenti credo che abbia più che altro cercato di salvare se stesso”. Infine, la Sorge risponde alle indiscrezioni che la vorrebbero giurata nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show con Barbara d’Urso alla conduzione: “Sarebbe meraviglioso e divertentissimo. Chi lo sa? Lo scopriremo…”.











