Alex Belli e Soleil Sorge tornano a flirtare?/ Lui la sveglia nel letto e…

Alex Belli e Soleil Sorge stanno animando la casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo l’allontanamento voluto da Soleil, turbata per il doppio confronto con Delia Duran, i due sono nuovamente vicini. L’attore che continua a rassicurare la moglie ribadendole che, con Soleil, c’è solo amicizia, non ha alcuna intenzione di cambiare e di rinunciare al suo rapporto con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo la discussione avuta al termine della diciannovesima puntata, Soleil e Alex Belli hanno ritrovato l’armonia di qualche settimana fa. Tra giochi e scherzi, i due trascorrono sempre molto tempo insieme confidandosi e parlando anche delle dinamiche del gioco.

Un rapporto che continua a crescere e a far discutere il popolo del web. Soleil, del resto, continua ad essere amatissima dal pubblico che, finora, non solo l’ha sempre salvata dalle nomination, ma le ha regalato anche l’immunità. Alex Belli, così, in attesa di poter rivedere la moglie Delia, è tornato ad avere lo stesso atteggiamento con Soleil.

Questa mattina, per svegliare Soleil Sorge, Alex Belli è tornato al vecchio metodo. Dopo essersi recato nella stanza del sole che divide con Soleil e Davide Silvestri, l’atroce ha tirato le gambe di Soleil che ha provato a resistere per continuare a dormire. Successivamente, ha cominciato a farle il solletico sul viso con il peluche di Simba che le ha regalato il Grande Fratello Vip 2021.

Il video che potete vedere cliccando qui ha subito scatenato i commenti dei fans del reality che continuano a monitorare la situazione vedendo un affetto speciale tra Soleil e Alex. Con il prolungamento del reality, qualora dovessero decidere di restare, Soleil e Alex potrebbero trascorrere ancora diversi mesi insieme. L’affetto resterà tale o si evolverà?

