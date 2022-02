Alex Belli esalta Lulù Selassiè/ “Sei iconica e non te ne rendi conto…”, la promuove finalista?

Tra un confronto con Delia Duran con cui è tornata la passione e un chiarimento con Soleil Sorge che non riconosce l’amico con cui ha trascorso tre mesi nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Alex Belli ha trovato il tempo per parlare anche con Lulù Selassiè. Alla fidanzata di Manuel Bortuzzo, quando era ancora un concorrente, Alex ha cercato di dare dei consigli per aiutarla a crescere e a migliorare alcuni suoi lati caratteriali. Dopo aver seguito le dinamiche dall’esterno, rientrando in casa, Alex si è complimentato con Lulù per gli enormi miglioramenti fatti negli ultimi mesi.

Alex, Lulù e Jessica si sono ritrovati in giardino e, ricordando le avventure vissute nella casa durante i primi tre mesi, Alex Belli ha fatto notare quanto sia cambiata e migliorata Lulù nei suoi atteggiamenti.

Alex Belli e i complimenti a Lulù Selassiè, una promozione?

Alex Belli, con Jessica e Lulù, ha ricordato i primi mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip quando la fidanzata di Manuel Bortuzzo non riusciva a fare le nomination o a mantenere la calma di fronte ad un’accusa. Belli si è così lasciato andare ad una serie di complimenti che hanno fatto piacere alla Selassiè.

“Sei iconica e non te ne rendi conto. Quando c’è paradia vuol dire che sei arrivata oltre” – ha detto Belli ricordando l’imitazione di Claudio Napolitano che Lulù ha incontrato nel giardino della casa. “Tu stai diventando Lucrezia. Non te ne rendi conto ma sei cambiata tanto. Non riuscivi neanche a fare una nomination”, ha aggiunto l’attore che ha strappato un sorriso sia a Lulù che a Jessica. Il cambiamento di cui parla Alex Belli basterà a Lulù per battere al televoto Katia Ricciarelli e Soleil Sorge e conquistare il secondo posto da finalista?

