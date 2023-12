Alex Belli: il Natale 2023 é con Delia Duran e senza Soleil Sorge/I presenti e gli assenti di Grande fratello

Alex Belli festeggia con Delia Duran: il triangolo con Soleil Sorge é solo un ricordo di Grande fratello

Il triangolo amoroso più discusso nella storia del Grande Fratello, formatosi al Grande Fratello vip 6 e con protagonisti Alex Belli, Delai Duran e Soleil Sorge, può dirsi definitivamente esploso. Questo, dal momento che in occasione delle festività correnti, a cavallo tra il Natale 2023 e l’Epifania 2024, passando per il Capodanno 2024, Alex Belli si lascia immortalare nei festeggiamenti di rito mentre é in dolce compagnia con la promessa sposa, Delia Duran, ed altri ex coinquilini al Grande Fratello vip 6, a eccezione fatta di Soleil Sorge.

Tra i “promessi sposi” nella Casa più spiata d’Italia, del gioco in onda sulle reti TV e streaming Mediaset sulla convivenza forzata tra i vip, Alex Belli si lasciava abbandonare alla “chimica artistica” con la coinquilina Soleil Sorge. Tra l’attore storico di Centovetrine nonché fotografo e la modella italo americana protagonista nel ruolo di corteggiatrice a Uomini e donne, Soleil, nasceva così il fuoco di un rapporto intimo, ai danni della promessa sposa dell’attore, la modella venezuelana Delia. Il triangolo finiva, poi, per vivere una dura crisi con l’ingresso nella Casa di Delia Duran, che riusciva ad allontanare Alex Belli da Soleil Sorge con tanto di uscita di scena dal gioco dell’attore. E anche dopo il tempo e lo spazio del Grande Fratello vip 6, intanto, Alex Belli si palesa distante da Soleil Sorge, nonostante tra le recenti dichiarazioni l’attore abbia fatto sapere di aver rivisto in più occasioni post-reality la modella Sorge e di vivere rapporti pacifici con lei.

Alex Belli decide di festeggiare solo con tre co-concorrenti con cui ha partecipato al GF Vip 6. Tutti gli altri ex coinquilini nella Casa sono esclusi, quindi, dal party natalizio dei “promessi sposi”, con Delia Duran immancabile al fianco di Alex Belli.

Il compleanno di Alex Belli vede tra i presenti…

E l’occasione dei festeggiamenti natalizi é per l’esattezza la ricorrenza del compleanno dell’attore, che per la location vanta un locale milanese. Prima la cena, poi la torta, lo spumante, e i balli che non mancano all’occasione festiva. A fare compagnia a Belli c’é la sua inseparabile compagna Delia Duran, con cui il festeggiato non nasconde di voler avere un figlio, anche mediante la pratica della fecondazione assistita.

Tra i presenti al party serale, oltre alla grande assenza di Soleil Sorge tra gli altri assenti di Grande fratello vip 6, si annoverano anche altri tre vipponi: Giacomo Urtis, Gianluca Costantino e Alessandro Basciano. Quest’ultimo è reduce dalla tempestosa separazione da Sophie Codegoni, anche lei concorrente al GF Vip 6. I due hanno avuto una bambina, Céline Blue, ma non sono riusciti a fare rientrare la crisi post-reality della coppia, finendo quindi per dividersi tra le dichiarazioni al veleno rilasciate a mezzo media. Nel frattempo, intanto, Soleil Sorge festeggia palesando dei peccati di gola…

