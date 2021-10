Alex Belli infedele cronico?/ Gf Vip: attrazione Soleil, Delia Duran inizia a ingelosirsi

Alex Belli e Soleil, Delia Duran deve temere qualcosa dentro la Casa del Grande Fratello Vip?

Alex Belli è un infedele cronico? L’attore ha a casa ad attenderlo la moglie Delia Duran, ma nella casa del Grande Fratello Vip sembrerebbe stare corteggiando l’influencer Soleil Sorge. L’italo-californiana è molto restia a lanciarsi andare ad un’avventura che potrebbe rivelarsi solamente un bluff mediatico, ma lui non molla e prova in tutti i modi di far cadere tra le sue braccia la ragazza. Il pubblico, tuttavia, non sta apprezzando i suoi tentativi. Ed anche alcuni coinquilini, tra cui Raffaella Fico, non lo trovano più sincero.

Ad accusare l’attore, da fuori, inoltre, c’è anche la ex fidanzata Mila Suarez, che ha dichiarato a Di Più di avere notato i tentativi di far innamorare Soleil Sorge e ha messo in guardia quest’ultima sul suo atteggiamento “libertino”. Anche Delia Duran inizia ad ingelosirsi, tanto che nella puntata di questa sera potrebbe esserci un incontro tra marito e moglie. I rumors, ad ogni modo, non incoraggiano di certo l’influencer a buttarsi a capofitto in una vicenda che potrebbe bruciarla e lasciarle cicatrici. La situazione, al momento, è dunque ad un punto di stallo. Alex Belli, intanto, ha accumulato parecchio nervosismo nelle ultime ore. Prima la lite con Sophie Codegoni per una giacca non prestata, poi quella con Katia Ricciarelli e, infine, lo sfogo per il cibo. Non sopporta, infatti, che i coinquilini sparecchino mentre sta ancora mangiando. I nervi sono piuttosto tesi.

Alex Belli infedele cronico? I tradimenti e la mancata paternità

Alex Belli forse è un infedele cronico, ma dietro alla fine delle sue relazioni pare che non ci siano soltanto i tradimenti. Un altro motivo, in base a quanto rivelato dall’attore proprio nella casa del Grande Fratello Vip, sarebbe la mancata maternità. Il concorrente ne ha parlato in lacrime riferendosi al matrimonio con la modella Katarina Raniakova. “La mia precedente storia è finita per quello”, aveva raccontato, ammettendo di essere ricorsi anche alla fecondazione artificiale. Adesso, dunque, ha paura che possa capitare lo stesso con Delia Duran.

L’attuale moglie di Alex Belli è disposta ad attendere per coronare il loro sogno d’amore. “Si lotterà finché possibile per averlo”, aveva detto. La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare nel caso in cui l’attore cadesse nelle braccia di qualcun’altra. L’ennesimo tradimento, infatti, non verrebbe accettato da Delia Duran, che guarda con interesse a ciò che accade nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente, dati i precedenti, è un osservato speciale.



