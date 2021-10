Raffaella Fico lite con Manila Nazzaro/ Non perdona il tradimento del’ex Miss Italia

Il falso sciopero della fame per Chico Forti di Raffaella Fico al Grande Fratello Vip non passa inosservato

Raffaella Fico ha interrotto lo sciopero della fame. Dopo che la showgirl si era unita assieme a Sophie Codegoni allo sciopero della fame indetto da Jo Squillo in merito alla questione Chico Forti, Raffaella Fico ha ceduto alla fame. In giardino, nel frattempo, gli altri stavano facendo una grigliata e Jo Squillo ha detto: “Fratelli, voi mangiate la carne, noi ci nutriamo invece di spiritualità e di acqua. Abbraccio le sorelle, Raffa e la mitica Sophie, che mi accompagnano in questa mia lotta“.

A quel punto però dopo che Jo si era allontanata, Raffaella Fico e Sophie hanno mangiato qualcosa. Le due però non sanno come dirglielo a Jo visto che temono una sua reazione. In rete in realtà in molti avevo sospettato del comportamento di Raffaella Fico e della Codegoni accusandole di avere sposato la causa di Jo Squillo solo allo scopo di potersi concedere una giornata detox per poter dimagrire. Raffaella Fico e Sophie Codegoni si sarebbero addirittura nascoste nel magazzino per consumare dei pasti. I telespettatori hanno subito evidenziato la trasgressione.

Un utente spera che Alfonso Signorini possa riprendere il loro comportamento: “Questo usare cose drammatiche come la questione di Chico Forti, ridicolizzando anche lo sciopero della fame usato per scopi seri trasformando il tutto in un trattamento detox è svilente e Sophie e Raffaella (ma anche Jo) andrebbero riprese da Signorini”.

E’ scontro nella notte tra Raffaella Fico e Manila Nazzaro. Dopo che l’ex Miss Italia aveva deciso di mandare la Fico in nomination tra le due è calato il gelo. Le gieffine hanno avuto uno scontro durante la notte e Raffaella è apparsa scossa: “Mi sono sentita tradita. Mi hai votato avendo altre persone da votare. Io ti reputavo amica, non prendermi per i fondelli. Smetti di inventare storie. Ti giuro su mia figlia che ci sono rimasta male. Tu mi avevi detto “non ti voterei mai nemmeno se me lo chiedessi”. Guarda un po’ mi hai votato e pensa che nemmeno te l’ho chiesto. Non te l’ho mai detto e non dire bugie. Testuali parole, mi avevi promesso che non mi avresti nominata. Non eri nemmeno alle strette, hai avuto screzi con altri tipo con Soleil e non l’hai votata?”.

La Nazzaro ha cercato di difendersi dalle accuse: “Ti ho vista nervosa oggi, come se non volessi più stare qui. Per te quindi avevo una motivazione, ero sicura che non fossi più sicura di restare. Io chi dovevo votare? Le ragazze le adoro, con Sole non sono in guerra e voglio bene anche a Miriana e Jo. Certo che per me sei un’amica e ti ho votata proprio per questo. Con te c’era una motivazione valida, pensavo ti avrebbe fatto piacere tornare dai tuoi affetti. Forse non ci siamo capite.” Pur essendoci stato un tentativo di chiarimento sembra che Raffaella Fico non si sia convinta delle scuse di Manila. Raffaella Fico è stata di recente anche al centro di una discussione con Miriana Trevisan.

