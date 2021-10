Alex Belli “Mi girano i coglion*, fatemi mangiare”/ Caos al GF VIP, cos’è successo?

Un pranzo movimentato per Alex Belli all’interno del Grande Fratello Vip che si è arrabbiato quando, dopo essersi allontanato per qualche minuto per preparare l’insalata per tutti ha trovato la tavola sparecchiata. Alex Belli, tornato al tavolo da pranzo ha detto: “Chi ha portato via i piatti? Io vi ho detto di non farli portare via… L’insalata l’ho preparata per tutti voi, mi mangio tutta questa insalata io? Ma che ca**o di fretta c’è qua? Ditemi, dove dovete andare? Mi fanno girare i co***oni, sto mangiando e mi devono tirare via il piatto sotto quando mangio”.

Alex Belli attratto da Soleil Sorge? Manila Suarez lo smaschera/ "Ti è piaciuta subito"

Una furia incontrollabile per Alex Belli che non ci ha visto più ed è partito per la tangente mentre Davide Silvestri, ha ammesso di non sapere chi fosse stato a portare via i piatti. Katia Ricciarelli è intervenuta per placare l’ira dell’attore: “Le dispiace prendere l’insalata e calmarsi?” così Alex in maniera scherzosa ha risposto: “Quando mi inca**o io devo calmarmi subito, e quando si inca**a lei no?” Riprendendo in maniera ironica la discussione tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo.

Mila Suarez "Ad Alex Belli piace Soleil Sorge"/ "Al GF Vip tradirà Delia Duran..."

L’ira di Alex Belli al Grande Fratello VIP

Anche Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano, presenti al tavolo, hanno informato Alex Belli di aver avuto poco prima una discussione con altri membri del Reality sulle squadre incaricate di tenere in ordine la casa, l’imprenditore ha detto: “Io e Aldo prima abbiamo avuto una discussione perché volevano cambiare le squadre perché a loro pesa lavare i piatti, ma li laviamo anche noi” dopo questa affermazione Alex ha risposto: “Chi se ne frega, io lavo i piatti e cucino tutti i giorni, non è un problema, l’importante è che mi fate mangiare in pace”.

Alex Belli si avvicina a Soleil Sorge/ La moglie Delia Duran tranquilla ma...

La gestione della casa del Grande Fratello Vip ha fatto discutere i concorrenti del Reality, in particolare le tre principesse che a causa dell’eliminazione di alcuni concorrenti ritengono le squadre squilibrate. Le sorelle Selassié hanno scoperto che Jo Squillo non volesse Lulù nel gruppo pulizie e quando hanno chiesto un chiarimento alla diretta interessata Jo Squillo, visibilmente infastidita, ha risposto: “Ma secondo te non voglio Lulù nel gruppo, non sono questa! Se c’è da ridiscutere i gruppi lo facciamo. Sono stufa di parlare di ste robe qua ogni istante, questi sono fraintendimenti inutili”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA