Alex Belli “Non dormo con una donna, sono sposato”/ Gf Vip: ma su Soleil Sorge…

Alex Belli non vuole dormire con le donne. E’ stato l’attore a fare questa espressa richiesta ai suoi compagni nonostante loro l’avessero tentato di convincere. Lucrezia Selassiè si era avvicinata ad Alex dopo la puntata del Grande Fratello Vip dicendogli: “Dormo in camera con Ainett. Posso dormire al posto di Nicola oggi con voi? No? Perché? Loro mi hanno detto di sì”. La ragazza è apparsa confusa e a quel punto Alex Belli ha chiarito la sua posizione: “Io vi chiedo cortesemente, ve lo dico adesso e non lo ridico più, io non dormo vicino a una donna”. Ha poi rassicurato Lucrezia dicendole che non è lei ad essere un problema.

Poi ha motivato questa scelta dicendo di farlo per rispetto nei confronti della moglie Delia Duran: “Sono un uomo sposato e non voglio dormire con altre donne. Ve lo chiedo cortesemente. Poi sapete che io sono uno che gioca tutto il giorno, però non mettetemi in questa condizione. Qui siamo ripresi e anche se non lo fossimo sarebbe lo stesso. Ho rispetto nei confronti della donna che ho fuori. Va bene?”. Si è poi rivolto a Nicola Pisu dicendo: “Poi se capita che tu una sera vuoi dormire da un’altra parte, io piuttosto mi metto lì sui divani. Te lo dico sinceramente. Non mettetemi però in questa condizione”.

Alex Belli invaghito di Soleil Sorge?

E’ da notare come il rifiuto e il chiarimento di Alex Belli siano arrivati dopo che allo stesso era stato proposto di dormire con Soleil Sorge. Alex trova interessante l’influencer come da lui più volte ammesso: “A me piace tanto Soleil, piace quello che è la sua forza e il suo esporre, la sua dialettica”. I fan del reality sognano a occhi aperti una storia tra di loro tanto che le ultime dichiarazioni di Alex avevano fatto volare i social. Rivolgendosi a Soleil aveva detto. “Incomincio a pensare che tu sia la donna della mia vita”. Poi però ha aggiunto: “Purtroppo c’è Delia”. Alex Belli sembra essere perfetto ma in molti si chiedono se non abbia una maschera. Non sappiamo cosa succederà tra lui e Soleil ma anche questo fatto sembra porre numerosi interrogativi. Alex si è invaghito di Soleil? Se fossi la moglie comincerei a dubitare.

