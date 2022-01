Alex Belli “Nulla da perdere, vivo libero”/ Frecciata a Delia Duran prima del GF Vip?

Alex Belli si prepara a vivere, questa volta da spettatore, l’ingresso della moglie Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attore, a poche ore dalla diretta del programma su Canale 5, si è reso protagonista di un nuovo tweet che a molti è sembrato come una vera e propria frecciatina rivolta alla moglie (o forse a Soleil Sorge?). Nella passata puntata del reality, durante il collegamento dall’hotel nel quale la futura concorrente ha iniziato la quarantena in vista del suo ingresso nella spiata Casa, aveva deciso di prendersi una pausa dal marito.

Soleil Sorge sogno erotico su Gianmaria Antinolfi o Alex Belli?/ Il web si divide...

Una vera e propria doccia fredda per Alex Belli, che forse solo allora si è reso conto di non avere più nulla da perdere tanto da dirsi pronto, questa volta, a vivere in modo totalmente libero. “Sapete cosa spaventa di me? È che io non ho nulla da perdere”, ha esordito nel suo post su Twitter. “Vivo libero!”, ha aggiunto, “E’ questa libertà che fa paura. Perchè è un gran lusso”.

Soleil Sorge coppia a tre con Delia Duran e Alex Belli?/ "Se mi piace anche al donna..."

Alex Belli pronto per la puntata di oggi del GF Vip

La frase postata sui social da Alex Belli è suonata a molti utenti come una sorta di avvertimento, o meglio precisazione alla moglie Delia Duran, che si accinge a varcare la fatidica porta rossa, da single, intenzionata ad iniziare nella Casa la sua pausa dal marito ma soprattutto a caccia del famoso tassello mancante che potrà trovarlo, forse, in un confronto con Soleil Sorge. A proposito delle due donne, Amedeo Goria in studio, nella passata puntata del GF Vip aveva ironizzato proprio sulla possibilità che le due possano andare a vivere insieme, alla fine del programma, dando vita al vero colpo di scena.

Alex Belli: "Ero incaz*ato nero con Delia al GF Vip"/ "Gli autori era tutti preoccupati..."

Ad Alex per il momento non resta che lanciare frasi ad effetto in attesa di poter vedere la moglie alle prese con le dinamiche che in precedenza hanno visto lui protagonista indiscusso. Consapevole di aver mostrato tutto di sé, nel bene e nel male, come ha spiegato nel suo ultimo post su Instagram: “Questo è reality! Mi sono immerso, ho vissuto, mi sono divertito, ho amato e sofferto… Questo sono io! E voi avete visto tutto me stesso”.

“Sapete cosa spaventa di me?

È che io non ho nulla da perdere.

VIVO Libero!!

È questa libertà che fà paura.

Perché è un gran lusso.#alexbelli pic.twitter.com/hN5A9IWJgT — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 14, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA