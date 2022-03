Alex Belli organizza finta paparazzata Medugno-Delia?/ La replica al veleno “Caro il mio Tik…”

Antonio Medugno, ex concorrente del Gf Vip 2021, sarebbe finito in un tranello organizzato da Alex Belli. Il condizionale è ovviamente d’obbligo ma nelle ultime ore la nota gossippara e influencer Deianira Marzano ha rilanciato su Instagram attraverso le sue stories ufficiali una vicenda non troppo chiara: “Antonio Medugno – scrive – è cascato in un tranello. Il mio manager mi ha chiamato e mi ha detto che Antonio Medugno lo ha chiamato ed era perplesso perché Alex Belli gli aveva dato un appuntamento e in realtà si era presentata Delia che affettuosa lo abbraccia”.

“Così siamo risaliti a tutto – si legge ancora – avevano mandato dei paparazzi all’insaputa di Antonio e scattato delle foto perché volevano fare un finto gossip”. Subito dopo è giunta la replica proprio dello stesso Antonio Medugno, che ha di fatto confermato l’anticipazione della Marzano, ricostruendo nel dettaglio la vicenda, e quanto anticipato appunto da Deianira Marzano.

ALEX BELLI E ANTONIO MEDUGNO, L’ASTIO FRA I DUE PROSEGUE: ECCO GLI ULTIMI RISVOLTI

Non poteva quindi mancare la risposta di Alex Belli alle parole del giovane tiktoker, che è arrivata puntuale attraverso un tweet a dire la verità un po’ criptico. Nello stesso si legge: “Caro il mio TIK!! Ringrazia il cielo che per sbaglio dal mio parrucchiere ti hanno scattato dei Paparazzi!! Ma controlla bene la didascalia perchè non vorrei che con la foto sgranata pensassero fossi ancora io!!”.

Fra i due non scorre buon sangue visto che, secondo l’ex attore di Centrovetrine, Medugno ci avrebbe provato con Delia Duran nella casa del Gf Vip. Nelle ultime settimane della messa in onda del reality show di casa Mediaset, il parmigiano aveva infatti cinguettato: “Caro TIKTOKIO, sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardo da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare. Vai avanti per la tua strada – aveva aggiunto – in modo tale che non si scontri mai con la mia”. Vecchie ruggine che sembrano non siano ancora state risolte del tutto…

Caro il mio TIK!! Ringrazia il cielo che per sbaglio dal mio parrucchiere ti hanno scattato dei Paparazzi!! Ma controlla bene la didascalia perché non vorrei che con la foto sgranata pensassero fossi ancora Io!! 😜😂#alexbelli — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 31, 2022













