Alex Belli risponde a Delia Duran/ “Diventare papà e mamma è una chiamata di Dio”

Delia Duran ha parlato della volontà di avere un figlio con Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021, ma soprattutto delle difficoltà del marito. L’attore, dopo avere ascoltato le sue parole nella Casa, ha voluto mandare un messaggio attraverso Twitter. «Diventare papà e mamma è una chiamata di Dio! E’ una vocazione. Dio è AMORE ETERNO, che si dona incessantemente e ci chiama all’esistenza. È un mistero che, però, la Provvidenza ha voluto affidare a Noi chiamati ad amarsi totalmente e senza riserve», ha scritto. A corredo una sua fotografia insieme ad un bambino dell’orfanotrofio “God our Father Centre for Needy Children” di Timboni.

Delia Duran, rivelazioni hot/ "Io e Alex l'abbiamo fatto con un'altra donna"

«Sai è una cosa un po’ delicata, per adesso non abbiamo avuto un figlio, ma proviamo da tanto. Lo cerchiamo da molto tempo e non arriva. Diciamo che a questo punto ci vuole un metodo un pochino più forte e particolare», aveva confessato Delia Duran. Il discorso fatto dalla moglie all’amica Miriana Trevisan ha dunque colpito l’attore, che ha dimostrato in questo periodo di seguire assiduamente ciò che accade all’interno della casa più spiata d’Italia. Il messaggio pubblicato su Twitter, ad ogni modo, è parecchio enigmatico e religioso, tanto che ha stupito molti.

Alex Belli "Delia Duran e Soleil Sorge? Le amo"/ Gf Vip "L'unica connessa con me è…"

Alex Belli risponde a Delia Duran sul tema della gravidanza: la reazione del web

Una risposta per certi versi piccata quella di Alex Belli, anche perché lui al Grande Fratello Vip 2021 era crollato sul discorso dei figli. «È una storia complicata. Ci sono già passato, è stato un incubo. Il mio ex matrimonio è naufragato per colpa di questa cosa qua. Per me è stato un trauma», aveva confessato a Manila Nazzaro in lacrime. Anche in quell’occasione tirò in ballo Dio: «Spero tanto. Io amo tanto Delia, è la donna della mia vita e so che uno dei suoi più grandi desideri è questo. Spero veramente che Dio ci dia questa cosa perché so quanto è importante per lei. È’ importante anche per me. Ho combattuto tanto per questa cosa. Ho fatto più di tre inseminazioni, è stato un incubo». Di queste difficoltà aveva parlato anche l’ex moglie Katarina Raniakova in un post Instagram al vetriolo: «Ragazze non vi fate prendere in giro con il discorso di fare figli. Lui non può averli. Fidatevi, abbiamo fatto qualsiasi cosa per avere un figlio. Non vi fate portare dai medici, prendere ormoni e fare cure. E’ una cosa molto triste e io ci ho sofferto tanto ma vi prego, non vi fate prendere in giro. Alla fine io penso che se qualcuno superiore ha pensato che lui non può averli, ci sarà un motivo. I figli non si fanno così, con una donna e poi, un mese dopo dire di amare un’altra».

Kabir Bedi a Soleil Sorge: "Tra te e Alex Belli è amore"/ GF Vip: "Ammettilo a Delia"

Il popolo del web, in merito al tema di fuoco relativo al rapporto di Alex Belli e Delia Duran, si è diviso: alcuni si sono immedesimati nel dramma dettato dalla difficoltà di riuscire a concepire, mentre altri hanno voluto sottolineare come l’arrivo di un figlio non sia sufficiente a mantenere salde le sorti di un matrimonio. Il rapporto tra l’attore e la modella, infatti, in virtù di quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip, appare sempre più compromesso.

Diventare papà e mamma è una chiamata di Dio! E’ una vocazione. Dio è AMORE ETERNO, che si dona incessantemente e ci chiama all’esistenza. È un mistero che, però, la Provvidenza ha voluto affidare a Noi chiamati ad amarsi totalmente e senza riserve.#alexbelli pic.twitter.com/nCK8ZfTJRN — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 16, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA