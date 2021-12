Alex Belli sbotta al GF Vip/ “Che c**zo avete da fare il pomeriggio? Vi lamentate…”

Alex Belli si scaglia contro i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Tutto è accaduto dopo un comunicato ufficiale del Grande Fratello. Per mettere a proprio agio i nuovi concorrenti, il Grande Fratello ha chiesto ai concorrenti che hanno varcato la porta rossa lo scorso settembre, di raccontare i momenti più significativi vissuti in settanta giorni di convivenza come il momento più divertente, più emozionante, più divertente e così via. Alex Belli, con l’aiuto di Davide Silvestri e di altri concorrenti ha cominciato a ripercorrere gli oltre due mesi vissuti in casa.

Di fronte, però, all’atteggiamento di alcuni coinquilini come Soleil Sorge che ha preferito sistemare i vestiti in camera ed altri vipponi che hanno lasciato il salone per raggiungere la cucina e dedicarsi alla preparazione della cena, ha perso la testa. In giardino, furioso per l’atteggiamento dei compagni, Belli sid un programma di cucina.

Alex Belli furioso contro i compagni al Grande Fratello Vip 2021

“Mi dicono di fare il moderatore, poi la gente si alza e se ne va via. Questo è il rispetto di quello che è il gioco all’interno del Grande Fratello. Questa è una roba che mi fa davvero incaz**re. Ma che c**zo avete da fare il pomeriggio? Dite che non avete mai niente da fare, e che volete un comunicato. Poi arriva e vi alzate per andare a pulire i piatti. Ecco, questa è la vostra attività. Il racconto del vostro Grande Fratello è stare in cucina tutto il giorno, raccontate sta roba. Siete in televisione, non siete a pulire le cucine. In 70 giorni non avete una cosa da raccontare. Non c’è rispetto nemmeno per il comunicato del Grande Fratello, non è un’idea mia. Questo non è lo spirito giusto”, ha sbottato Alex Belli.



Valeria Marini ha cercato di placare gli animi sottolineando come l’attività sia stata fatta e ringraziando tutti per aver condiviso alcuni dei momenti più importanti vissuti con lei, ma anche con Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli, gli ultimi ad aver varcato la porta rossa.



