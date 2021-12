Alex Belli “Se Delia venisse andrei via subito!”/ “Con Soleil nessuna storia fuori”

Dopo un nuovo audace avvicinamento nella Casa del GF Vip tra Alex Belli e Soleil Sorge, i quali si sono ritrovati insieme sotto le coperte tra avvinghiamenti “pericolosi” e provocazioni, l’attore torna a fare un nuovo passo indietro. Confidandosi con Miriana Trevisan, infatti, l’ex protagonista di Centovetrine ha asserito che non lascerebbe mai la moglie Delia Duran. Pur riconoscendo il suo avvicinamento inevitabile all’influencer, Alex ha però voluto fare chiarezza: “io e Soleil non potremo mai stare insieme, fuori da qui non c’è possibilità di una storia. Ho una vita troppo complessa per lei. Qui funziona perché non abbiamo niente da fare”.

Alex Belli a letto con Soleil Sorge/ Uno sopra l'altra, risveglio e provocazioni

La complicità ed il magnetismo tra Belli e la Sorge sono assolutamente innegabili ma Alex ha voluto fare chiarezza con l’amica Miriana: “La mia vita è un’altra. Questa è una prova di tentazione di mondi per il mio rapporto con Delia”, ha aggiunto. Al tempo stesso però ha anche svelato che se dovesse restare oltre il 13 dicembre nella Casa del Grande Fratello Vip, “Con Soleil non riuscirei a fermarmi”, motivo per il quale preferirebbe uscire prima.

Alex Belli geloso di Biagio D'Anelli/ "Non me frega di te!". Soleil preoccupata per..

Alex Belli e le sue reali intenzioni nei confronti della moglie Delia Duran

Miriana Trevisan ha cercato di capire cosa ci sia davvero tra Alex Belli e Soleil Sorge e in particolare quale sarebbe la posizione della moglie Delia Duran in questa storia: “Come avrei reagito io al posto di Delia? Sarei entrato e l’avrei portata via, molto semplice. L’avrei liberata da questa problematica”, ha commentato l’attore rispondendo alle curiosità dell’ex ragazza di Non è la Rai.

La Trevisan ha quindi domandato all’amico cosa farebbe se lei venisse e gli dicesse di andare via con lei: “Ma io andrei via subito, subito adesso… Non vedo l’ora di uscire di qua io, non vedo l’ora!”, ha esclamato convinto. “Io devo tornare alla mia vita, devo tornare ai miei progetti, alla mia società, ai ragazzi che lavorano con me, devo tornare da lei. Questa non è la mia realtà”, ha ribadito ancora l’attore sostenendo che sia solo una realtà parallela seppur bella. “Sono molto lucido in questo, non pensare che io abbia completamente perso la ragione e il senno”, ha proseguito. Miriana gli ha ancora fatto notare come quanto accaduto tra lui e Soleil sia anche il frutto di bisogni umani, ma anche su questo aspetto Alex è intervenuto precisando: “Ma neanche quello, la mia sessualità è completamente assopita da tre mesi, te lo dico sinceramente. E’ molto emozionale ma non ho istinti di questo tipo, quindi tutto sommato sto anche bello tranquillo sotto questo punto di vista”. Sono solo parole oppure davvero il Vippone è intenzionato a tornare dalla sua Delia?

Limone al Gf VIP tra Alex Belli e Soleil Sorge/ Video, bacio bollente irrita Delia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Vip (@gfvipvideo)





© RIPRODUZIONE RISERVATA