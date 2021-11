Grande Fratello Vip 2021, pagelle 18a puntata/ Lulù “punita” con la nomination, Delia Duran concorrente?

Pagelle Grande Fratello Vip 2021 della diciottesima puntata e nomination: eliminazione di Nicola Pisu prevedibile…

Si è conclusa la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 con l’eliminazione di Nicola Pisu che ha abbandonato il reality dopo aver cercato di fare chiarezza sul suo rapporto con Miriana Trevisan con la quale ha apertamente ammesso di non voler avere un rapporto di amicizia fuori. Nell’ultima settimana Nicola si è aperto con gli altri concorrenti della casa, accennando a quello che avrebbe potuto fare se non fosse stato eliminato (Voto 7). Miriana Trevisan dal canto suo, ritiene di essersi comportata sempre in maniera onesta nei confronti del ragazzo e di aver espresso i suoi sentimenti in maniera chiara e rispettosa nei confronti di Nicola.

La concorrente è convinta che tra di loro non ci possa essere nulla al di fuori di un’amicizia, poi piange per l’eliminazione di Nicola… (Voto6). Sophie Codegoni ha trascorso quasi tutta la puntata in sordina, tranne quando si nomina Gianmaria… dopo aver sentito il nome del ragazzo la giovane concorrente parte su tutte le furie nel ribadire il suo pensiero sul concorrente (Voto 7). Gianmaria Antinolfi questa sera ha affrontato la sua terza nomination dimostrando a tutti i concorrenti di essere molto amato anche dal pubblico, durante l’ultima settimana il ragazzo si è riavvicinato a Soleil Sorge chissà quali sorprese ci rivelerà questo nuovo riavvicinamento (Voto 7).

Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié all’interno della casa gareggiano come un unico concorrente, ma Jesisca e Clarissa vengono penalizzate dai comportamenti di Lulù finendo a rischio nomination (Voto 6). Francesca Cipriani durante ogni puntata del Grande Fratello Vip 2021 si dedica ad un siparietto assieme a Giucas Casella, spostando l’attenzione per qualche minuto dalle coppie della casa (Voto 7.5). Giucas Casella in ogni puntata, assieme a Francesca Cipriani è protagonista di siparietti comici, ma anche di momenti in cui riporta a galla alcuni argomenti clou come la sua casa a Cefalù (6.5). Aldo Montano questa sera è stato lontano dei riflettori dopo esserne stato il protagonista durante le ultime puntata, il campione olimpico durante la settimana, e questa puntata, ha preso le difese del suo amico Manuel. (Voto 8). Manuel Bortuzzo questa sera è stato sottotono anche a causa di alcuni problemi di salute, il ragazzo, infatti, ha partecipato alla puntata di questa sera con 38.5 di febbre a causa dello stress provocatogli da Lulù e dalla sua insistenza, questa sera ha cercato di essere il più chiaro possibile con la ragazza, il messaggio sarà stato recepito? (Voto 7).

Soleil Sorge questa sera al Grande Fratello Vip 2021 ha avuto un nuovo confronto con Delia Duran che preferisce parlare con lei invece che con il suo compagno Alex, la ragazza ha saputo gestire bene il confronto con Delia Duran, nonostante questa abbia cercato più volte di sovrastare la sua voce. Incredibile poi la rivelazione della Duran di essere pronta come concorrente… (Voto 8). Alex Belli questa sera non ha avuto modo di parlare con la sua compagna Delia, nonostante lui avesse più volte cercato di farle capire durante la settimana di volere un nuovo confronto con la donna. (Voto 6). Una puntata tranquilla, come sempre, per Carmen Russo che grazie alla sua imparzialità si è assicurata un posto lontano dalle nomination (Voto 6).

Katia Ricciarelli durante questa puntata del Grande Fratello Vip 2021 è stata abbastanza tranquilla, tranne quando Alfonso Signorini ha mostrato a tutti le immagini della scorsa serata quando ha avuto una discussione con Alex Belli che a sua detta è stato irrispettoso nei suoi confronti preferendo parlare con altri concorrenti piuttosto che ascoltare un pezzo d’aria classica cantata da lei (Voto 6). Davide Silvestri questa sera si è dichiarato per la prima volta alla sua ragazza Alessia, inginocchiandosi come una vera proposta di matrimonio per pronunciare la frase magica: “Ti amo” ( Voto 7). Manila Nazzaro questa sera ha attirato l’attenzione su di sé solo per difendere Gianmaria dalle grinfie di Sophie (Voto 6.5).



