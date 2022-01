“Alex Belli si sente con altre ragazze”/ Andrea Alajmo: “Me l’han detto in tanti”

Nuovo scoop bomba da parte del noto paparazzo Andrea Franco Alajmo. Quest’ultimo, come spesso e volentieri è capitato negli ultimi giorni, è stato ospite del programma di Canale 5, Mattino 5, in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì e condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Stando a quanto specificato dallo stesso, Alex Belli avrebbe la testa altrove: “Naturalmente sto paparazzando Alex Belli – ha spiegato in diretta tv su Canale 5 – e voci sempre più insistenti continuano a confermarmi che Alex ha la testa altrove, a buon intenditore poche parole”.

Quindi ha spiegato: “Lui sta già pensando ad altro, mi arriva da diversi informatori fra cui anche un ex concorrente del Grande Fratello Vip, a buon intenditore poche parole. Non ci sono ancora foto: sicuramente si sta sentendo con qualcuno. Ma se chiediamo alle sue ex è una cosa che lui ha sempre fatto, quando lui parla di amore libero…”.

ANDREA FRANCO ALAJMO: “DIVERSE PERSONE ME L’HANNO DETTO”

La conduttrice Federica Panicucci ha quindi replicato un po’ esterrefatto: “Mi stai dicendo che sta frequentando altre ragazze? Clamoroso”. Poi di nuovo il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha aggiunto, ribadendo il concetto: “Diverse persone me l’hanno detto, lui con un’altra sua ex ha avuto più o meno lo stesso problema”.

Poi ha spiegato e concluso: “Questa ragazza era gelosissima lui voleva un amore libero come quello con Delia e quindi è finita la loro storia d’amore…”. Ovviamente tutto tace, non si sa bene a chi si riferisca questa indiscrezione ne tanto meno, fino a prova contraria, se sia reale o meno. E’ probabile comunque che lo stesso Alex Belli possa smentire tale rumors essendo molto attivo sui social di conseguenza non è da escludere che nelle prossime ore, prima della diretta di questa sera, non possa giungere una sua risposta su tale questione. Ancora una volta Alex Belli al centro della puntata del Gf Vip. “Si sente con delle ragazze, sono messaggi, c’è tutto, ci sono informazioni, anche i miei colleghi lo sanno, non sono l’unico a saperlo”, ha quindi ribadito il paparazzo prima di chiudere.

