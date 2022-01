Delia Duran, duro sfogo nella notte/ “Alex Belli gioca sia con me che con Soleil”

Delia Duran, dopo l’ultima puntata del “Grande Fratello VIP”, si è lasciata andare a un duro sfogo con l’amica Sophie Codegoni. Come riportato da Biccy.it, la nuova gieffina ha ammesso di esser certa che il marito Alex Belli stia prendendo in giro sia lei, sia Soleil, spiegando poi di voler chiarire la situazione con quest’ultima. La donna, tra i personaggi più discussi di questa sesta edizione del noto reality, è trionfalmente entrata nella casa più spiata d’Italia e, in seguito a una puntata carica di tensione, non è riuscita a trattenersi.

“Io difenderò sempre le donne. Non so se diventeremo grandi amiche, però voglio chiarire. Non si capisce se è innamorato di Sole o di me.” Ha spiegato a Delia, dichiarando di esser stufa del “giochetto” che l’ex volto di “Centovetrine” sta portando avanti ormai da mesi. “Lui sta giocando sia con me che con lei, ma basta smettila. Magari è anche Soleil una vittima in tutto ciò. Se non prende posizione prende in giro me e lei”. Per Delia Duran , non ci sono dubbi, la colpa è tutta di Alex, colpevole di non essersi fermato.

Delia Duran è pronta a lasciare Alex Belli?

Parole forti, quelle di Delia Duran al Grande Fratello VIP, che come un fiume in piena, ha continuato a sfogarsi, aggiungendo: “Io stavo per lasciarlo. Adesso però ho deciso, voglio una pausa di riflessione. Io purtroppo ho i progetti con lui e mia madre che è da lui”, rivelando di non essere ancora fuggita dal matrimonio per queste motivazioni. Da lui, la gieffina, ha i vestiti e tutti i suoi averi. “Stasera stavo per lanciargli addosso l’anello, poi mi sono fermata. Sai perché? Soltanto perché lui mi ha detto che ha fatto un Twitter bello sul nostro matrimonio, ma non l’hanno fatto vedere. Quindi manca un tassello anche li” ha commentato, riferendosi all’incontro avuto con Alex Belli nel corso della puntata.

“Tutti che mi dicono ‘io fossi in te l’avrei lasciato’, ma no è così facile. Dall’esterno è facile giudicare tutto. Adesso mi manca ancora un passaggio, parlare con lei e comprendere cosa è successo bene con Alex. La complicità con lui si è rotta comunque. Prima tra me e lui non c’erano segreti. Devo riflettere bene su quello che voglio”.

Dalle parole di Delia Duran , la relazione con Alex Belli sembrerebbe ormai essere agli sgoccioli. Le prossime puntate del “Grande Fratello VIP” potrebbero dunque portare con sé ulteriori chiarimenti tra lei, il marito e la chiacchieratissima Soleil Sorge.

