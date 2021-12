Alex Belli “Soleil mi piace quando sei dolce e quando fai la dura…”/ Arrivano le prime gelosie

Alex Belli, tieni banco l’affaire Soleil Sorge

Nel corso della ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 3 dicembre, non sono mancate grandi rivelazioni e forti scontri tra i coinquilini. Tra i protagonisti indiscussi della serata, come avviene ormai da diverse settimane, spicca il nome di Alex Belli. L’attore è stato durante il suo percorso sempre al centro di diverse questioni. Tra liti e momenti emozionati, come le divergenze con Aldo Montano e Katia Ricciarelli, da diverse puntate il tema centrale è il suo rapporto ambiguo con Soleil Sorge. Tra risate ed effusioni la loro relazione d’amicizia ha destato fin da subito diverse perplessità, al punto da richiedere l’intervento della moglie Delia Duran. Quest’ultima ha richiesto più di un confronto col marito al fine di comprendere le sue intenzioni, sempre rassicurata sul sentimento unicamente di amicizia.

Nonostante ciò, nelle ore precedenti all’ultima puntata il volto di “Centovetrine” ha confessato tutto il suo amore verso Soleil, dichiarando di aver mentito per proteggere lei e il rapporto. Durante la puntata di venerdì si è quindi tornati sul tema visto il clamoroso colpo di scena. L’influencer dal canto suo ha chiesto maggiore chiarezza ad Alex, accusato di esporsi sempre in maniera limitata. L’attore ha riposto di non essere guidato dalla razionalità, dal momento che prova qualcosa che è riconducibile al cuore e che quindi risulta difficile da gestire.

Le prime gelosie nei confronti dell’influencer

Incalzato più volte da Alfonso Signorini, Alex Belli ha cercato di spiegare il senso dei suoi gesti, a suo dire atti a proteggere non solo la sua relazione con la moglie Delia Duran ma soprattutto quella proprio con Soleil. Successivamente i due vengono isolati in salotto, dove danno vita all’ennesimo abbraccio carico di sentimento. Dopo pochi minuti il presentatore ha comunicato ad Alex che la moglie avrebbe potuto chiamare da un momento all’altro, per questo lo ha mandato direttamente in confessionale.

In quella circostanza dallo studio Adriana Volpe ha ribadito il suo pensiero negativo nei confronti di Belli, mentre di fatto Delia Duran ha deciso di non telefonare. Successivamente alla diretta sono continuate le effusioni tra i due, soprattutto nei momenti del risveglio. Inoltre, l’attore ha iniziato scherzosamente a dimostrare una sorta di gelosia nei confronti dell’influencer, in particolare in un simpatico scontro con il nuovo entrato Biagio D’Anelli. Nella prossima puntata sono attesi ennesimi colpi di scena sulla controversa storia con la Sorge, soprattutto visti i vari scontri che sono arrivati proprio dopo la dichiarazione.

I sentimenti di Alex per Soleil Sorge

Proseguono nella Casa del GF Vip i momenti di vicinanza spesso “pericolosa” tra Alex Belli e Soleil Sorge. Alla vigilia della nuova puntata non sono mancati gli scambi di tenerezze. Tuttavia, proprio Soleil lo ha fatto ragionare sulle proprie responsabilità dichiarando: “Se senti di ferire una persona a cui tieni fuori due considerazioni in più dovresti fartele”. Lui, di contro, si è limitato a replicare all’amica: “Una cosa è certa, ti voglio tanto bene”. Tuttavia il rapporto che c’è nella Casa tra i due lo ha portato anche ad avanzare dei quesiti certamente più seri: “I rapporti umani te li scegli, e puoi decidere di avere dei rapporti di altissima connessione che ti danno tanto e io con te ho trovato questo. E per questo mi piacerebbe trovare una forma per poter far vivere la nostra amicizia. La troveremo?”.

Al momento i due Vipponi non sono riusciti a trovare una risposta decidendo quindi di viversi i propri sentimenti senza molti pensieri. Poi però, Alex ha svelato all’amica cos’è che apprezza di più di lei: “In questo momento viene fuori quella piccola dolce Sole che mi piace tanto e quando vuoi fare la dura con me mi piace anche quello”. Ma a parlare di più sono stati gli sguardi reciproci, che evidenziano ancora una volta il loro feeling.



