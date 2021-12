Alex Belli “Soleil non posso buttare via quello che abbiamo vissuto”/ “Potremmo vivere insieme…”

Alex Belli, dopo la ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip 2021, si è ritrovato nella stanza del sole accanto a Soleil Sorge con cui si è confidato. Dopo le importanti dichiarazioni fatte in diretta, Alex e Soleil sembrano pronti a portare avanti il loro rapporto all’interno della casa più famosa d’Italia senza aspettative. Dopo la diretta con Alfonso Signorini, l’attore ha svelato a Soleil i motivi per cui ha deciso di viversi liberamente il loro rapporto nella casa.

“Io non posso essere diverso da quello che sono, posso migliorarmi. Non sarà il grande fratello a scombussolare quello che io sono, posso trovare solo valori aggiunti come ho trovato te. Io davvero credo che non posso buttare via tutto quello che abbiamo vissuto insieme e quello che potremmo vivere insieme trovando una nostra collocazione anche fuori di qui”, ha raccontato Alex a Soleil.

Alex Belli e Soleil Sorge frenano al Grande Fratello Vip 2021?

Cosa accadrà tra Alex Belli e Soleil Sorge qualora entrambi dovessero decidere di accettare il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021? Entrambi hanno ammesso di provare un sentimento a cui faticano a lasciarsi andare per la presenza di altre persone fuori dalla casa. Il rapporto tra l’attore e l’influencer continua ad appassionare i fans che hanno fatto volare anche un aereo sulla casa.

“Soleil, Alex è sincero”, recitava il messaggio che si concludeva poi con un “c’è zizzania”. I fans di Alex e Soleil continuano a dividersi tra quelli che li vorrebbero vedere insieme, felici e innamorati e quelli che vorrebbero la Sorge volare sola nella casa. Alex, da parte sua, continua ad avere dubbi non volendo fare del male nè a Soleil nè alla moglie Delia.

