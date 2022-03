Delia Duran crisi di pianto al GF VIP, c’entra Alex Belli/ “Ho capito quanto posso amarmi”

Grande fratello vip 6, Delia Duran si sfoga nella Casa: il crollo parte dal confronto con Alex Belli

Si avvicina la finale del Grande fratello vip 6, prevista per il prossimo 14 marzo 2022 su Canale 5, e intanto la prima finalista Delia Duran si getta nello sconforto e sembra vivere un nuovo momento di crisi personale per l’evoluzione della promessa di nozze che la vincola all’ormai ex gieffino, Alex Belli. Questo, a poche ore dal nuovo incontro a distanza con il promesso sposo. Nel corso della nuova puntata nonché semifinale del gioco di Canale 5, Delia ha un confronto con l’attore rispetto ai sentimenti che li tengono vincolati -dopo l’epilogo del triangolo condiviso con Soleil Sorge, che ha deciso di chiudere la chimica artistica trovata con il fascinoso maschio-alpha del gioco. E, chiamata dal conduttore Alfonso Signorini a pronunciarsi sulla promessa che la vincola ad Alex oltre il soggiorno nella Casa, la sudamericana non esclude di essersi riscoperta nel reality, prendendo in un certo senso le distanze dal promesso sposo di cui sarebbe dipendente: “Da quando io sono arrivata qui, ero distrutta e tormentata. Io ho capito quanto posso valere e quanto mi posso amare”.

Alex Belli: "Delia la donna che mi completa"/ "Gf Vip? Non volevo che partecipasse"

L’intervento rivelatorio poi prosegue con la modella ed ex rivale di Soleil Sorge che sembra non escludere l’ipotesi che sia sull’orlo di una crisi sentimentale, rispetto al legame con Alex: “Io Alex lo amo, ma nel caso in cui succedesse qualcosa avrei anche il coraggio di non soffrire più”. Pronta è, però, la replica del promesso sposo in diretta tv, a conferma della promessa di nozze: “Sei una grande donna, sono orgoglioso di te”. Un momento che al Grande fratello vip segna Delia, tanto che la sudamericana finisce in preda alle lacrime e ad uno stato di confusione, quando mancano pochi giorni alla finale del Grande fratello vip. La crisi si registra nel daytime del Gf vip 6, mentre la modella è distesa sul letto e si tiene sul viso le mani, come a voler nascondere alle telecamere il suo sconforto. Un crollo che rimanda inequivocabilmente all’ultimo confronto avuto con Alex Belli alla semifinale, dove lei ha il coraggio di dire al promesso sposo di essere una nuova Delia Duran, “non più dipendente dal suo uomo”, e lui sembra non cogliere il messaggio.

GRANDE FRATELLO VIP 2021, PAGELLE SEMIFINALE/ Barù e Jessica dividono, Sophie...

La reazione alle lacrime di Delia Duran: il pubblico del Grande fratello vip 6

Il video che immortala le lacrime di Delia Duran – del post-confronto tra lei e Alex Belli, registrato alla semifinale del Grande fratello vip 6 in corso (del 10 marzo 2022)- intanto è virale sui social network e divide il pubblico di Canale 5 tra i commenti social più disparati. “Il mio crollo invece riguarda l’aumento del prezzo del carburante e dei generi alimentari. Vattinn Delia”, commenta qualche utente, poi si legge ancora: “Ahahahah ridicola Dimmi che non lo vuoi lasciare perché ti mantiene, ma non lo ami senza dire che non lo vuoi lasciare perché ti mantiene e lo ami a avuto un crollo…. perché da lunedì le sceneggiature sono finite. Adesso deve vincere e quindi attiva il vittimismo”. “Ma che palle. Dai che il 18 andate alle Maldive insieme”, scrive poi qualche utente scettico sulla veridicità del crollo pre-finale al Grande fratello vip 6. Intanto, nonostante i detrattori, Delia è indicata tra i gieffini più quotati alla candidatura al titolo di papabile vincitore del reality dei vipponi, secondo la classifica provvisoria delle scommesse dei bookmakers.

Raffaello Tonon attacca Soleil Sorge "Serpente a sonagli"/ "Donne del GF Vip felici…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)





© RIPRODUZIONE RISERVATA