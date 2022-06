Alex Belli, stoccata a Barù dopo il post di Jessica Selassiè/ “Avevo ragione, la verità viene a galla”

Alex Belli lancia la stoccata a Barù dopo il post pubblicato da Jessica Selassiè

Alla fine Alex Belli ha avuto la sua rivincita su Barù. Il post pubblicato recentemente da Jessica Selassiè, in cui la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Vip annuncia non solo che per i Jerù non c’è alcuna speranza ma anche che Barù in realtà è fidanzato, ha scatenato parecchio scalpore. Inutile dire che la delusione dei fan della coppia, i Jerù per l’appunto, è stata totale; ma c’è anche chi l’aveva previsto fin dai tempi della Casa, come Alex Belli.

Alex Belli debutta come cantante/ "Amore libero" diventa una canzone: tormentone...

Già durante i primi avvicinamenti tra Barù e Jessica, Alex Belli aveva mosso i primi sospetti, lanciando un tweet d’accusa che recitava così: “Caro il mio Barù, capisco il tuo umorismo tagliente. Ma non condivido la tua cattiveria gratuita. Io parlo di amore libero, tu di rutto libero, ma Barù dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà?”. Parole, queste, che diedero poi il via ad una lite in diretta al GF Vip.

Grande Fratello Vip 7, chi sono i concorrenti?/ Da Francesco Chiofalo alla Fiordelisi

Alex Belli, la ‘rivincita’ su Barù

Proprio queste parole di Belli però nelle ultime ore sono tornate alla mente a molti telespettatori del Grande Fratello Vip che gli hanno dunque dato ragione. “Alla fine aveva ragione lui su Barù“, ha scritto infatti qualcuno, suscitando la replica di Belli: “Avevo ragione io? Ma dai…“. L’attore ha quindi lanciato una nuova stoccata a Barù, scrivendo: “Storie di stato di fatto! Ma la verità chiede sempre il conto, prima o poi!”

Intanto tutti si chiedono quando Barù svelerà pubblicamente di essere fidanzato e presenterà ai tanti che lo seguono sui social la fortunata che lo ha definitivamente ‘allontanato’ da Jessica Selassiè.

GF VIP 7, Gemma Galgani lascia Uomini e donne?/ Signorini lo 'sgambetto' a Maria?

MA DAI..!!! Storie di stato di fatto!! Ma la verità chiede sempre il conto, prima o poi..!! https://t.co/N3x9xGiKCt — ALEX BELLI (@AXBproduction) June 6, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA