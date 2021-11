Alex Belli tira in ballo Fabrizio Corona?/ Gf Vip “Delia? Sappiamo chi c’è dietro…”

Alex Belli torna a sfogarsi contro la moglie Delia Duran al Grande Fratello Vip 2021. L’attore non ha preso bene le parole della donna durante il confronto-scontro con Soleil Sorge. Proprio con quest’ultima si è confidato all’interno della Casa, confidandole di essersi fatto un’idea su chi possa esserci dietro gli attacchi della moglie. Alex Belli ha fatto riferimento a tale «Ciccio Pasticio» che, come riportato dal Vicolo delle News, sarebbe Fabrizio Corona. La stessa Soleil ha commentato dicendo: «In teoria era un mio amico, nella pratica…».

GRANDE FRATELLO VIP 2021 PAGELLE 18a PUNTATA/ Sophie senza pietà con Gianmaria

Dunque, i due concorrenti del reality si sono soffermati a riflettere sui motivi per i quali sarebbe stato tirato su tutto questo teatrino che non giova a nessuno, se no forse agli autori perché hanno così una dinamica attorno a cui costruire una parte della puntata. «Tu sai già che cosa c’è dietro», ha detto infatti Alex Belli all’amica. Ma di Delia Duran ha parlato anche con Manila Nazzaro.

Alex Belli vs Lulù: “L'unico problema è la nomination”/ “Non ha capito proprio nulla”

Alex Belli vs Delia Duran “Non è quella che conosco”

«Non è quella che io conosco. Di solito non si mette mai in competizione con le donne. Sta entrando in un trip sbagliato», ha dichiarato Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. L’attore ha spiegato che l’unica persona che potrebbe farle capire che sta sbagliando è lui. «Fuori lei ha ‘u pappace’, sì, ‘u pappace’ e più forte di questo ‘u pappace’ ci sono soltanto io. Perché Delia fa così? Ti spiego, perché a volere queste scenate è ‘u Papa’». Secondo alcuni follower che commentano le vicende del reality su Twitter si tratterebbe di Fabrizio Corona, anche perché avrebbe parlato di un «Ciccio Pasticcio» già nominato qualche settimana fa in riferimento a Fabrizio Corona.

Alex Belli, sfogo durissimo al GF Vip: "Non tradisco Delia"/ "Spettacolo di mer*a..."

«Qui dietro c’è qualcuno sono sicuro. Sole non ti incespugliare su questa cosa che sappiamo chi c’è dietro. Qui si tratta anche di Ciccio Pasticcio», ha detto Alex Belli a Soleil Sorge. Poi ha rincarato la dose: «Ma ti pare che devo vedere che dice in tv che è una pantera sudamericana?! Non mi è piaciuto nulla. Sono incavolato nero dico sul serio».

#gfvip Alex Sostiene che dietro alle mosse di Delia ci sia Corona… pic.twitter.com/iE9Kkur6Ap — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) November 13, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA