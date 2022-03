Alex Belli torna al GF Vip con un drone: messaggio per Delia Duran?/ Lei: “É lui”

Alex Belli è ufficialmente tornato in Italia e al Grande Fratello vip 2021 e non ha alcuna intenzione di restare in silenzio durante l’ultima settimana del reality show di cui è stato un indiscusso protagonista da settembre. Anche dopo aver lasciato la casa, lo scorso dicembre, Belli ha sempre trovato il modo per essere protagonista in puntata continuando a creare dinamiche con Delia Duran e Soleil Sorge. Nel corso della quarantasettesima puntata del GF Vip, ha avuto un nuovo confronto con Soleil Sorge prima della sua eliminazione. A Soleil ha anche scritto una lettera in nome dell’amicizia nata nella casa lasciando, ma per Delia ha scelto di fare molto altro.

Il tranquillo pomeriggio dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 è stato animato dal ritorno a sorpresa di Alex Belli. Nessuna presenza fisica, ma l’attore ha fatto avrebbe fatto sentire la propria presenza attraverso un drone con cui avrebbe inviato un messaggio a Delia di cui ha ribadito di essere molto innamorato.

Alex Belli invia un messaggio con un drone a Delia Duran?

Mentre i concorrenti erano tranquillamente in casa, nel giardino del Grande Fratello Vip è arrivato un drone che ha immediatamente attirato l’attenzione degli inquilini della casa di Cinecittà. “C’è un drone“, ha urlato Sophie Codegoni che ha così attirato tutti gli altri in giardino. Di fronte al drone, Delia Duran non ha avuto dubbi sul mittente: “Ma questo è Alex”, ha urlato entusiasta.

Sarà davvero Belli? Sul messaggio giunto in casa vige il silenzio. Sui social, tuttavia, gli utenti condividono il pensiero di Delia e sono sicuri che il mittente sia proprio Alex. Cosa avrà voluto dire Belli alla sua Delia? Anche durante la semifinale ci sarà un momento dedicato alla loro storia? Lo scopriremo giovedì 10 marzo. Cliccate qui per vedere il video.

