Alex Belli tra Mila Suarez e Soleil a La Pupa e il Secchione show/ Scintille tra ex?

Alex Belli “pupo per una notte” a La pupa e il secchione show su Italia 1. L’attore di “Centovetrine”, dopo l’amore libero professato nella casa del Grande Fratello Vip 6, è stato invitato da Barbara d’Urso nel ruolo di “pupo per una sera” con un ruolo che si preannuncia determinante per il futuro della coppie in gioco. L’attore, infatti, sarà determinante nella classifica finale del programma visto che sarà chiamato ad assegnare due bonus alle coppie in gara affiancando così i tre giurati Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Non solo, Belli sarà anche protagonista di un confronto con la ex Mila Suarez in coppia con il suo migliore amico Mirko Gancitano. Cosa succederà? Ma soprattuto cosa avrà da dire l’attore alla sua ex fidanzata con cui ha avuto diversi scontri proprio in diretta tv?

Proprio Mila Suarez ai microfoni di Barbara d’Urso aveva raccontato come era finita tra lei ed Alex Belli. “Mi ha portata lui in hotel, lui stava a casa con lei. Il marito di questa ragazza mi ha chiamata e mi ha raccontato tutto” – ha detto la modella aggiungendo – “lui mi ha lasciata da sola e mandava l’autista a mandare le valigie di lei. Mi ha distrutta, si vede che mi tradiva da tanto, non mi voleva neanche far entrare in casa per prendere le mie cose e fare la valigia”.

Alex Belli e Mila Suarez: perchè si sono lasciati?

Le parole di Mila Suarez hanno lasciato chiaramente intendere che tra lei e Alex Belli sia finita per un tradimento da parte dell’attore. “Non mi aspettavo che mi trattasse così. Non ha aspettato neanche una settimana, per rispetto. Io ero in hotel e vedevo le foto di lui con l’altra” – ha aggiunto la Suarez.

In realtà Alex Belli ha dato tutta un’altra motivazione: “io e Mila abbiamo vissuto una storia bellissima. Io non sono andato via da un momento all’altro, c’erano già segnali, abbiamo deciso insieme di staccarci. Le ho preso un residence, abbiamo detto prendiamoci un attimo di tempo. Mila dice che ho un’altra donna, non è vero, la ragazza che ha visto era una modella con cui ho lavorato. Il problema era proprio questo. Lei non accettava il mio lavoro, io sono anche fotografo, non sopportava che lavorassi con le modelle”.

