Alex Belli/ “Una famiglia con Delia Duran: il progetto del 2020” (Non è la d’Urso)

Alex Belli, pseudonimo di Alessandro Gabelli, ha avuto tre relazioni importanti nella sua vita. La prima è stata con Katarina Raniakova, che ha anche sposato nel 2013 con rito civile, per poi separarsi ufficialmente nel 2017. Nello stesso anno, si è fidanzato con la modella marocchina Mila Suarez, ma il loro legame si è sciolto nel 2019. Attualmente, l’attore è sentimentalmente impegnato con la modella e attrice venezuelana Delia Duran. Il loro sembrerebbe essere un rapporto serio, al punto tale che nel loro orizzonte più prossimo c’è il desiderio di sposarsi e – se Dio vorrà – di diventare genitori. “È il momento giusto”, ha dichiarato Belli in un’intervista a Chi, “ci abbiamo riflettuto molto con Delia, non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che s’incrociano stabilità e maturità, siamo pronti (…) Oltre all’amore abbiamo un progetto di vita importante, vogliamo costruire una famiglia e ci stiamo lavorando perché accada nel 2020. Con Delia ho trovato il mio equilibrio: è la seconda storia importante della mia vita, dopo quella con la mia ex moglie”.

La carriera di Alex Belli

Vita privata a parte, Alex Belli si è distinto sul piccolo schermo nel ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 Centovetrine. Primo di quattro figli maschi, è nato e cresciuto a Parma, dove la famiglia gestisce un allevamento di cavalli. Ai suoi esordi, Alex ha iniziato a lavorare come modello sfilando per marchi del calibro di Armani a New York, Londra e Parigi. Nel 2007 ha aperto a Milano il suo studio da fotografo e videomaker, Axb Production. A seguito dell’incontro con Fioretta Mari, intraprende la sua carriera d’attore prima a teatro (con il musical La Surprise de l’amour) e poi in televisione (nello spot per la compagnia telefonica 3 al fianco di Claudia Gerini). La sua consacrazione avviene nel 2010, quando viene scelto per interpretare Jacopo in Centrovetrine. A partire da allora, Jacopo è presenza fissa del cast. Nell’inverno 2012, Alex partecipa a Ballando con le Stelle in coppia con Samanta Togni.

Alex Belli tra cinema e Tv

Parlando invece della sua attività nel mondo del cinema, Alex Belli ha prodotto e girato un film uscito nelle sale nel 2013 con il titolo Un’insolita vendemmia. Due anni più tardi, nell’inverno 2015, è stato concorrente della decima edizione del reality L’Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi e in onda su Canale 5, dov’è arrivato in semifinale. Nello stesso hanno ha preso parte al nuovo quiz del preserale di Canale 5 Caduta libera. Il successivo 2 giugno è sbarcato sulla Rai per Detto Fatto Night. Nel 2017 ha rappresentato l’Italia, insieme a Laura Forgia e Fabio Inka, nell’ambito dell’evento mondiale Asics The Big Chase a Los Angeles.



© RIPRODUZIONE RISERVATA