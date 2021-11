Alex Castelluccio, chi è il migliore amico Manuel Bortuzzo/ “Tieni duro fratellino”

Sorpresa per Manuel Bortuzzo durante la ventunesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Nel corso della serata, infatti, l’atleta riceverà la visita di Alex Castelluccio, uno dei migliori amici. Nel corso delle scorse settimane, Manuel aveva espresso il desiderio di incontrare qualche suo amico e la stessa Lulù Selassiè aveva chiesto al Grande Fratello di fare una sorpresa a Manuel facendogli incontrare Alex con cui ha un rapporto davvero speciale. Non si sa se il Grande Fratello abbia accolto la richiesta di Lulù, ma questa sera, Alex Castelluccio entrerà nella casa per incontrare Manuel e dargli l’energia che gli serve per continuare l’avventura nella casa più spiata d’Italia.

“Tieni ancora duro per un po’. Distanti ancora per poco. Sarà un momento molto emozionante. Non perdetelo”, ha scritto Alex annunciando la sorpresa su Instagram. Anche papà Franco Bortuzzo ha annunciato la sorpresa per Manuel che, questa sera, vivrà una grande emozione.

Alex Castelluccio al Grande Fratello Vip 2021 per Manuel Bortuzzo: le parole dell’amico Davide

Manuel Bortuzzo parla spesso dei suoi amici al Grande Fratello Vip 2021 e, tra questi, c’è Davide Ismaele che, condividendo una foto di Manuel, ha espresso la propria felicità per la sorpresa che riceverà l’atleta questa sera. “Finalmente questa sera vedrai Alex che ti darà la carica che ti serve. Noi ti seguiremo in puntata”, ha scritto Davide.

Sarà un momento davvero speciale per Bortuzzo che, lentamente, sta ritrovando la serenità accanto ad Aldo Montano con cui ha instaurato un rapporto davvero speciale. Manuel e Alex si vedranno nella love boat dove potranno abbracciarsi con tutte le cautele previste dal Grande Fratello?

