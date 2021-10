Alex Di Giorgio: “Ero stato preso al GF Vip”/ A dicembre nella Casa? “Chissà…”

Alex Di Giorgio, campione di nuoto, è intervenuto nel pomeriggio di oggi ai microfoni della trasmissione “Trends&Celebrities”, in onda su Rtl 102.5 News e condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Il suo palmarès a livello sportivo parla per lui: in due lustri, tra il 2008 e il 2018, ha conquistato 35 medaglie (14 ori, 12 argenti, 9 bronzi), portando poi a casa altre 45 medaglie nei campionati di categoria.

Ora, dopo una vita passata tra acqua e cloro, potrebbe arrivare una “virata” significativa, dal momento che l’olimpionico sembra essere in predicato di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 presentato da Alfonso Signorini: “È vero – ha commentato lui –. Avevo fatto il provino ed ero stato preso, poi non sono più andato”. Il motivo sulla sua mancata partecipazione al programma Mediaset non è stato comunicato e rimane avvolto nel mistero, ma presto la porta rossa potrebbe spalancarsi per lui, tanto che si parla di un suo ingresso nel cast del GF Vip entro dicembre. “Possiamo mettere una canzone?”, ha scherzato lui di fronte al quesito sull’argomento, come a voler dribblare la risposta.

ALEX DI GIORGIO: “LA MODA MI HA SEMPRE AFFASCINATO. FIDANZATO? NO..”

Alex Di Giorgio, nel prosieguo della sua chiacchierata sulle frequenze di Rtl 102.5 News, ha reso noto di volere proseguire a fare sport, ma ha anche ammesso di ammiccare a nuove avventure lavorative, tra cui una nel mondo della moda, ambiente che da sempre lo affascina, come si evince in maniera piuttosto agevole sul suo profilo Instagram.

In ogni caso, in questo periodo si sta allenando molto e lo sta facendo “soprattutto per me”. Intanto, però, le passarelle potrebbero presto accoglierlo nelle vesti di modello, come ha affermato egli stesso: “Mi sono trasferito a Milano, perché sono entrato in un’agenzia di moda”. Un trasferimento connesso anche a una scelta sentimentale? “L’amore non c’entra, in questo momento sono single. Possiamo mandare la pubblicità?”.

