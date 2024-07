Alex di Temptation Island 2024, nuova segnalazione bomba: “Fregato dalla tentatrice”/ Con Vittoria è finita?

Vittoria e Alex si sono lasciati a Temptation Island 2024? Lui sempre più vicino alla tentatrice Nicole

La coppia formata da Vittoria e Alex a Temptation Island 2024 è in piena crisi. Fidanzati da 1 anno e 9 mesi, a scrivere al reality dei sentimenti è stata la giovane ed il motivo è presto detto. Vittoria ha deciso di partecipare per capire se effettivamente il suo fidanzato vuole o meno stare con lei, perché non la include nella sua vita e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il mancato invito al compleanno.

Temptation Island 2024 censurato: parla l'autrice Raffaella Mennoia/ "Ecco perché non viene mostrato tutto"

Alex ha festeggiato con tutti i suoi amici ma non ha pensato a coinvolgerla. La spaccatura tra i due è apparsa sin da subito evidente e nel corso dei giorni Alex si è avvicinato sempre di più alla single Nicole. Ed adesso a confermare che la conoscenza tra il fidanzato Alex e la single Nicole sia continuata anche dopo Temptation Island 2024 è intervenuta l’esperta di gossip Deianira Marzano con una segnalazione ricevuta da una sua follower. Insomma tra Alex e Vittoria è finita? Lui ha scelto di proseguire la conoscenza con la tentatrice dopo il reality?

Martina e Raul Temptation Island 2024 si sono lasciati? Avvistati in discoteche diverse/ Nuove segnalazioni

“Alex ha preso una fregatura dalla tentatrice”: segnalazione bomba della Marzano

E nel dettaglio stando alla segnalazione giunta da un utente a Deianira Marzano sembrerebbe non solo che Vittoria e Alex di Temptation Island 2024 si sono lasciati ma anche che Alex ha scelto di frequentare la tentatrice fuori dal reality: “Ieri sera Alex di Temptation Island era in una discoteca ligure senza la fidanzata, ma solo con un amico. Non si è sbilanciato perché fino al 1° agosto non può parlare. Ma da quello che ha fatto intendere si è preso una fregatura con la tentatrice!”. La segnalazione, in realtà, va presa con le pinze perché non viene specificato se la tentatrice in questione sia proprio Nicole ne si tratta di una fonte certa e affidabile, certo è però che se vera si tratterebbe di una segnalazione bomba. Nel frattempo continuano anche le segnalazioni sulle altre coppia come Martina e Raul, entrambi beccati spesso da soli ad eventi e discoteche: segno che si sono lasciati?











© RIPRODUZIONE RISERVATA