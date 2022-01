“Alex e Delia? Lui la riprenderà: saranno felici e scontenti”/ Il copione già scritto secondo Soleil Sorge

Per molti Vipponi ma anche telespettatori del Grande Fratello Vip, la dinamica che coinvolge Delia Duran ed Alex Belli sarebbe frutto di qualcosa di premeditato e studiato a tavolino. Non è un caso se la stessa Soleil Sorge, parte del “triangolo”, ha avanzato una sua previsione su come finirà tra la modella sudamericana e l’ex attore di CentoVetrine. L’influencer è convinta che Belli farà (di nuovo) presto ritorno nella spiatissima Casa per riprendersi la moglie. Ma come reagirà quest’ultima? Secondo la previsione di Soleil, lei cederà alle dimostrazioni dell’uomo ed i due andranno via felici e contenti. Almeno questo sarebbe quanto previsto dal fantomatico “copione” che la coppia starebbe portando avanti ormai da settimane.

Nei giorni scorsi Delia Duran ha avanzato la sua intenzione di lasciare in diretta Alex Belli. Una decisione tuttavia poco convinta e che ha seminato qualche dubbio in Soleil, la quale ha avanzato ai suoi compagni di avventura una sorta di profezia anticipando quello che a suo dire sarà il destino della coppia. Secondo la Sorge, sia Delia che il suo ‘amico speciale’ starebbero recitando un copione ed il finale lo avrebbe svelato anzitempo proprio la Vippona.

Soleil Sorge, la sua previsione su quanto accadrà tra Alex Belli e Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran usciranno dalla Casa del Grande Fratello Vip come una coppia innamorata o ciascuno di loro prenderà una strada differente? Soleil Sorge avrebbe ‘spoilerato’ il gran finale: “Quella di Delia è soltanto una frase, tra poco dirà che non vuole più lasciarlo”, ha spiegato a Jessica dopo la convinzione della venezuelana di lasciare il marito. “Vi spiego cosa succederà. Ci sarà un momento dove lei realizzerà che è ancora innamorata e non lo vuole più lasciare. Lui la riprenderà, grande scena d’amore di riconquista e di dimostrazione d’amore del loro matrimonio, tipo super teatrale ‘oh mio Dio ti amo’. Faranno un minimo litigio iniziale, però poi finisce con un bacio e ‘ti prendo sei mio’ e poi vivranno felici e scontenti”, ha commentato ironicamente la Sorge.

Ed a quanto pare una prima parte del canovaccio si sarebbe già compiuta. Delia, infatti, ha confidato a Miriana di essere ancora innamorata di Alex e di non essere più tanto certa di volerlo e poterlo lasciare. Parole che hanno deluso la Trevisan, la quale a sua volta si è sentita presa in giro dalla donna. Soleil, a sua insaputa, avrebbe inoltre anche indovinato il passo successivo: il ritorno nella Casa dell’amico Alex. La moglie lo perdonerà? E soprattutto, arriverà stasera la grande dimostrazione d’amore? L’attore a Casa Chi qualche giorno fa aveva confidato: “Se non mi viene di andare dentro la Casa a riprendermela? Ma certo, ci andrei adesso, spaccherei la porta per rientrare a riprendermela”.



