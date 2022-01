Grande Fratello Vip 2021, 36a puntata/ Diretta ed eliminato: Alex Belli torna, Delia lo lascia davvero?

Grande Fratello Vip 2021: chi sarà eliminata tra Federica, Davide, Jessica e Marini-Urtis?

Il Grande Fratello Vip 2021 si avvia verso la sua trentaseiesima puntata, in programma per la prima serata di Canale 5 di oggi, venerdì 21 gennaio 2022. Quello che sta per andare in scena sarà il secondo ed ultimo appuntamento settimanale in compagnia dei Vipponi e si preannuncia come da tradizione ricco di colpi di scena. A fare compagnia al padrone di Casa, Alfonso Signorini, in studio, saranno le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Al centro dell’appuntamento odierno, ci saranno alcune amicizie che sembrano essere ormai destinate a chiudersi per sempre, e nuove strategie mutate drasticamente alla luce delle ultime dinamiche.

Grande attenzione però sarà riservata al nuovo eliminato della puntata di oggi del Grande Fratello Vip. Quattro in tutto gli inquilini finiti al televoto. Uno però, tra Federica Calemme, Davide Silvestri, Jessica Selassié e Valeria Marini in coppia con Giacomo Urtis sarà chiamato a salutare il resto dei Vipponi e dire definitivamente addio alla possibilità di proseguire il suo percorso nella spiatissima Casa di Cinecittà. Conosceremo solo nel corso della serata il predestinato ma dai sondaggi online ad avere la peggio potrebbero essere proprio i due amici, Marini e Urtis, i quali concorrono come un unico concorrente. In bilico anche la modella napoletana.

Alex Belli ritorna nella Casa del Grande Fratello Vip

La serata all’insegna del Grande Fratello Vip sarà come sempre ricca di momenti spiazzanti ma anche di siparietti già visti. Uno tra tutti il ritorno di Alex Belli nella spiatissima Casa. Dopo essere stato uno dei grandi protagonisti nei primi tre mesi, infatti, l’ex attore di CentoVetrine torna dove tutto ha avuto inizio e dove potrà incontrare le “sue” due donne. Da una parte da moglie Delia Duran, che nella passata puntata del reality aveva paventato l’ipotesi di lasciarlo, salvo poi cambiare drasticamente idea e dirsi ancora innamorata di lui. Dall’altra Soleil Sorge, l’amica speciale con la quale ha avuto diventi “incontri artistici” ravvicinati, sotto le coperte e non solo.

Si continua a parlare di “triangolo” ma il confronto potrebbe riguardare forse anche altri Vipponi. Alex deciderà di chiarire definitivamente con la moglie, dandole le dimostrazioni d’amore di cui ha bisogno o deciderà di confrontarsi con altri personaggi come l’amico Davide, che però ha preso da lui le distanze, o ancora Barù, che è stato molto critico sul suo conto? Tutto sarà più chiaro nelle prossime ore.

Grande Fratello Vip 2021: Sorpresa in vista per Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli

Non mancheranno poi le emozioni e probabilmente le lacrime nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip 2021. A versarle potrebbe essere l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, destinataria di una bellissima sorpresa da parte del suo compagno, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Altri Vipponi saranno protagonisti di toccanti sorprese? A quanto pare si tornerà a far sciogliere il cuore di Katia Ricciarelli con la sorpresa della nipote. Il resto lo scopriremo nel corso della lunga serata durante la quale scopriremo poi anche chi saranno i nuovi nominati della puntata odierna in vista dell’appuntamento del prossimo lunedì.

Il Grande Fratello Vip sarà visibile come sempre in diretta su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini ed in contemporanea dalla Casa su Mediaset Extra al canale 55 del digitale terrestre. In alternativa non mancherà la diretta streaming attraverso il portale del Grande Fratello Vip ufficiale, il sito MediasetPlay e l’app dedicata per poter seguire le vicende dei Vipponi anche in mobilità.



