Alex e Vittoria si sono lasciati dopo Temptation Island 2024?/ “Lui beccato in discoteca senza lei ma con…”

Alex e Vittoria, cos’è successo dopo Temptation Island 2024? Spunta l’indiscrezione

Una delle coppie più popolari di Temptation Island 2024 è quella di Alex e Vittoria. Fidanzati da quasi due anni, hanno voluto partecipare alla dodicesima edizione del programma, capitanato dal pazientissimo Filippo Bisciglia, che con grande umanità segue ogni coppia durante il difficile percorso. Alex Petri e Vittoria Bricarello hanno rispettivamente e 36 e 34 anni e sono originari del nord Italia, precisamente di Biella.

Lei è insegnante di ginnastica ritmica, mentre lui è un consulente energetico. Perché Alex e Vittoria hanno deciso di andare a Temptation Island 2024? A fare la richiesta è stata proprio Vittoria, che non ne può più dei comportamenti ambugui del ragazzo, che la esclude sistematicamente dalla sua vita. Addirittura non ha voluto invitarla alla sua festa di compleanno, ma allo stesso tempo ha madato l’invito ad altre donne. “Voglio una risposta da Alex, devo capire se vuole stare con me oppure no”. Così ha dichiarato Vittoria prima di entrare al reality.

Alex e Vittoria a Temptation Island 2024, lui confessa: “A lei non piacciono i miei amici”

In effetti le previsioni di Vittoria si sono avverate: all’interno del villaggio Alex si è avvicinato alla tentatrice Nicole con la quale sembra essere nato un bellissimo rapporto e tante confidenze, tra cui quella che lui non si sente considerato dalla fidanzata, che non lo chiama mai al telefono e non va d’accordo con nessuno dei suoi amici. Un rapporto strano quello tra loro due, che si sono rivolti al programma anche per capire se ha senso iniziare una convivenza o meno, anche se la risposta sembra ormai chiara: meglio di no.

Addirittura poco tempo fa erano girate voci su di loro come una possibile “coppia finta”, creata appositamente per entrare a Temptation Island 2024, comunicazione arrivata da Matteo Damante ma poi scartata subito dopo alcune prove sulla loro relazione spuntate fuori durante il programma. Quello che i fan si chiedono è se oggi Alex e Vittoria si sono lasciati o stanno ancora insieme. Poco fa è arrivata una segnalazione che ha visto Alex da solo in un bar, senza la fidanzata e senza la tentatrice Nicole, cosa che potrebbe far pensare ad una fine definitiva della storia. A dirlo una follower della gossippara Deianira Marzano: “Ieri sera Alex di Temptation Island era in una discoteca ligure senza la fidanzata, ma solo con un amico”.











